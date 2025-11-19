第三間醫學院｜陸志聰反對為畢業生留港年期設限　倡打造國際醫療樞紐

香港科技大學獲批籌建第三間醫學院。醫管局港島東聯網前總監陸志聰今早(19日)在港台節目表示，這對香港絕對是好事，政府的長遠規劃是希望藉此助力香港成為國際醫療及研究創新樞紐。

對於有意見指科大缺乏醫療教學經驗，陸志聰認為用傳統方法規劃可能會局限創意，科大沒有傳統的醫療學科反而具優勢，加上財政實力雄厚，相信對本港醫療發展有積極作用。他指出，醫生要與病人溝通，因此必須掌握基本廣東話。然而，對於設定畢業後留港服務年限，他認為應對香港有信心，若政府與其他政策配套得宜，使香港發展為國際醫療創新樞紐，畢業醫生自然願意留港發展，不必硬性以行政措施規限。