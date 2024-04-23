第九屆全港運動會隆重開幕 齊參與打氣 支持各區健兒創佳績

第九屆全港運動會（港運會）開幕典禮於剛過去的周日（4月21日）下午在紅磡香港體育館隆重舉行，由政務司司長陳國基宣布港運會正式揭幕。典禮除安排了火炬傳遞及燃點聖火等儀式外，更有精彩演出節目，與來自十八區的市民迎接第九屆港運會到來。
逾四千六百名健兒參與 千場賽事爭佳績
署理文化體育及旅遊局局長劉震於致辭時表示，兩年一度的港運會不單是本地運動員展現實力的機會，亦是推動全民運動的絕佳平台，未來兩個月將有超過4,600名運動員於八大項目逾千場賽事中一決高下。其他主禮嘉賓包括立法會議員馬逢國和鄭泳舜、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長（港協暨奧委會）霍震霆、康樂及文化事務署署長（康文署）劉明光、體育專員黃德森、第九屆港運會籌備委員會（籌委會）主席容樹恒教授、籌委會策劃顧問湯偉倫和葉永成。
燃點聖火及宣誓 精彩節目展活力
在上屆港運會全場總冠軍、元朗區運動員郭芷菁代表全體運動員宣誓後，其後由國家奧運金牌運動員王懿律及丁寧與香港獎牌運動員許得恩和蘇慧音將火炬傳遞進場，並負責燃點聖火儀式，為今屆港運會揭開序幕。大會更安排了精彩的節目，包括龍獅表演、歌星獻唱、武術表演，還有多項大型體育及綜藝表演。至於早前於十八區啦啦隊比賽獲勝隊伍亦在現場落力演出，讓觀眾感受各區的特色和活力。
國家奧運金牌運動員示範運動技巧
為了推廣普及全民運動，大會更於上周六（4月20日）安排王懿律及丁寧與學生面對面近距離交流。 他們向出席的學生分享他們運動的生涯，例如怎樣克服困難和傷患，力求突破極限創出好成績，其後更親自示範講解乒乓球和羽毛球的技巧。
為地區健兒打氣 攝影及競猜比賽贏獎品
在開幕典禮後，各項運動的賽事將會陸續展開，市民可留意不同賽事的時間和場地，親身到場為各自所屬地區的參賽健兒打氣。此外，香港電台及港運會的YouTube頻道亦同步直播所有決賽賽事；至於港台電視32台則會直播七個體育項目的決賽，包括女子五人足球及五人足球、乒乓球及智障人士乒乓球、羽毛球、三人籃球及輪椅三人籃球。
在欣賞賽事及為運動員打氣的同時，各位攝影愛好者亦可以鏡頭捕捉賽場上的精彩瞬間，參加「活力動感攝影比賽」，以競逐各組別的獎項。此外，市民亦可投票選舉「我最支持的體育社區」和競猜「第九屆全港運動會總冠軍」，有機會贏取超市、運動用品及百貨公司現金禮券等豐富獎品。
關於港運會
第九屆港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會統籌，協辦單位包括民政事務總署、康文署、港協暨奧委會和各項體育比賽相關的體育總會，香港賽馬會為主要貢獻機構。
為推廣社區「普及體育」文化，鼓勵市民多做運動，體育委員會自2007起，每兩年舉辦一屆港運會，以18區作參賽單位，讓市民增加對居住地區的歸屬感，並促進18區之間的溝通和友誼。有關第九屆港運會的資訊，包括比賽詳情、運動員名單及獎牌榜等，可瀏覽專題網頁www.hongkonggames.hk。
（資料由康文署提供）