第九屆全港運動會──賽馬會全城躍動活力跑　齊起跑 掀起社區運動熱

「第九屆全港運動會─賽馬會全城躍動活力跑」（活力跑）於剛過去的周日（3月3日）在沙田城門河畔舉行。活動自2015年首辦一直深受市民歡迎，今屆有逾5,000名市民參與。跑手盡享跑步樂趣，並身體力行支持第九屆全港運動會（港運會）。活動當日於源禾遊樂場舉辦嘉年華，精彩節目除舞台表演外，亦設多個新興體育運動遊戲攤位及結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動遊戲區和拍照區等，讓市民親身體驗不同的體育活動。

推廣普及體育 活力跑不設年齡限制及名次

為推廣社區普及體育文化，體育委員會自2007年起舉辦兩年一屆的港運會，除設各項體育比賽，亦舉辦連串社區參與活動讓巿民參與，包括老少咸宜的「賽馬會全城躍動活力跑」。

活力跑分10公里和約3公里兩個組別，兩組均由沙田源禾路近源禾遊樂場起步，亦同以源禾路近沙田運動場為終點。活力跑不設年齡限制及競賽名次，鼓勵市民挑戰自我。於限定時間內完成的跑手可獲贈電子證書及紀念獎牌。

文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光、第九屆港運會籌備委員會（籌委會）主席容樹恒教授、香港賽馬會慈善事務總經理（體育及公益慈善研究院）鄧詠茵、中國香港田徑總會義務司庫陳宛渝及康文署副署長（康樂事務）徐曉露親臨現場主持起跑儀式，見證巿民的運動熱情。