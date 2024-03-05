第九屆全港運動會──賽馬會全城躍動活力跑　齊起跑 掀起社區運動熱

「第九屆全港運動會─賽馬會全城躍動活力跑」（活力跑）於剛過去的周日（3月3日）在沙田城門河畔舉行。活動自2015年首辦一直深受市民歡迎，今屆有逾5,000名市民參與。跑手盡享跑步樂趣，並身體力行支持第九屆全港運動會（港運會）。活動當日於源禾遊樂場舉辦嘉年華，精彩節目除舞台表演外，亦設多個新興體育運動遊戲攤位及結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動遊戲區和拍照區等，讓市民親身體驗不同的體育活動。
推廣普及體育 活力跑不設年齡限制及名次
為推廣社區普及體育文化，體育委員會自2007年起舉辦兩年一屆的港運會，除設各項體育比賽，亦舉辦連串社區參與活動讓巿民參與，包括老少咸宜的「賽馬會全城躍動活力跑」。
活力跑分10公里和約3公里兩個組別，兩組均由沙田源禾路近源禾遊樂場起步，亦同以源禾路近沙田運動場為終點。活力跑不設年齡限制及競賽名次，鼓勵市民挑戰自我。於限定時間內完成的跑手可獲贈電子證書及紀念獎牌。
文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、康樂及文化事務署（康文署）署長劉明光、第九屆港運會籌備委員會（籌委會）主席容樹恒教授、香港賽馬會慈善事務總經理（體育及公益慈善研究院）鄧詠茵、中國香港田徑總會義務司庫陳宛渝及康文署副署長（康樂事務）徐曉露親臨現場主持起跑儀式，見證巿民的運動熱情。
健兒奇趣服飾競逐造型獎項 新興運動攤位大受歡迎
不少跑手當日悉心打扮，在服裝造型上發揮創意，一於跑出最靚姿態，爭奪「最出位扮相大獎」和「全場最佳團隊服裝獎」。兩獎項經由第九屆港運會籌委會、香港業餘田徑總會及贊助機構代表合組的評審團評選出冠亞季軍。評審準則除創意及色彩外，環保素材亦是評分考慮之一。
活動當日，源禾遊樂場硬地足球場舉辦嘉年華，除精彩的舞台表演，場內亦設多個遊戲攤位，包括近年新興的運動項目，其中的「匹克球」頗受巿民歡迎。匹克球集合了羽毛球、乒乓球和網球技巧，從未接觸匹克球的受訪者指體驗很有趣，希望能嘗試更多新興運動。此外，場內還有結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動遊戲，以及拍照區等。男女老幼，一同歡度愉快周末。
港運會開幕典禮下月舉行 紅館典禮門券免費派發
第九屆港運會開幕典禮將於4月21日在香港體育館舉行，入場券於4月2日起在康文署各分區康樂事務辦事處免費派發。開幕禮設有精彩表演節目，大家可以為自己所屬社區的運動健兒打氣，感受港運會的盛況！