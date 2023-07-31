第二季GDP增長幅度或較首季略放緩 陳茂波︰整體經濟仍有改善

政府今日公布第二季本地生產總值(GDP)預估數字。財政司長陳茂波昨事先張楊，指雖然按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但強調整體經濟情況仍有改善。他指，拉動本港經濟增長的「三頭馬車」中，私人消費在第二季仍是主要支撐。疫後訪港旅客更注重本地文化深度遊，期望與業界共同探討更多新穎構思，吸引更多旅客來港消費，帶旺市道。

政府目標全年本地生產總值增長3.5%至5.5%，第一季按年增長2.7%。陳茂波在網誌預告，第二季增幅可能較第一季稍為放緩；他指出，拉動本港經濟增長的「三頭馬車」中，私人消費在第二季仍是主要支撐。零售業總銷貨值首季按年升24%，4至5月合計升17%，回復到2018年同期超過八成半。周四公布的第二季食肆總收益，預料仍能繼續錄得顯著按年增長，保持平均每月90億元以上。

但貨物出口在外圍環境持續疲弱下，仍面對相當嚴峻壓力，出口貨值在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。另一頭馬車本地固定投資，受到加息和外圍經濟前景疲弱影響，在第二季料會略為回軟。

陳茂波指，展望短期，外在環境出現一些正面的因素。他又提到上周的中共中央政治局會議為下半年經濟工作做好部署，著力擴大內需，包括通過增加居民收入擴大消費，以及穩定外貿外資等，將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。

他又稱，經過3年疫情，許多市民的生活模式改變了，減少晚上外出活動和消費，加上兩地恢復往還，港人北上消費情況明顯增加；近月來港內地旅客或更傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或出現變化。他指，這反映香港需要更具特色和創意的活動、產品和服務，吸引市民和旅客留港消費。他認為復甦路程往往並不平坦，而是在起伏中前進，最重要是繼續保持向上。