第二宗跨境案例 8月大女嬰移植內地捐心續命 祈祈父親謝捐贈者家庭創奇蹟

患有心臟衰竭的8個月大女嬰祈祈(Whitney)，自去年10月開始呼籲器官捐贈後，日前獲內地跨境器官捐贈並在前晚完成心臟移植手術，前後相隔4個月，成為本港第二宗跨境器官捐贈個案。祈祈父親張先生形容今次是一個奇蹟，又感謝捐出器官的家庭能在如此艱辛時刻作出捐贈決定，相信這份愛和祝福將成為女兒日後康復的力量。醫管局指祈祈「好叻女」，前晚手術效果良好，但需要更多數據了解她情況是否趨穩定。 8個月大女嬰祈祈去年9月出現心源性休克，確診擴張性心肌病變，心臟衰竭至大約剩餘兩成功能，最近更要完全依賴雙心室輔助器支援心臟循環功能維持生命。祈祈一直在香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況持續危殆，至上星期再次出現呼吸困難和細菌感染。繼去年10月醫管局響應家屬公開呼籲遺體心臟捐贈，兒童醫院上周四再為祈祈父親作出緊急捐心呼籲，並同時通過相關程序向內地求助。



兒童醫院讚祈祈「叻女」 醫管局上周六接獲內地通知有合適心臟，北京的國家心臟移植質控中心派出心臟移植專家，前日近中午在內地開始進行心臟獲取手術，下午約1時半兩地在邊境管制站完成接收器官，至下午2時許運抵香港兒童醫院，過程歷時約2小時。香港兒童醫院醫療團隊隨即為祈祈移植心臟，手術在約6.5小時後的晚上近9時完成，兒童醫院行政總監李子良指手術效果良好，形容祈祈「好叻女」，希望她盡快康復。今次是繼2022年、4個月大女嬰芷希接受來自內地的心臟後，本港第二宗跨境器官捐贈個案。 負責手術的香港兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒表示，今次是祈祈第三次開胸手術，由於要移除胸腔內黏連和舊有心臟，其後縫合新心臟，有一定困難和風險。他指，祈祈目前仍在兒童深切治療部留醫，現已毋須使用人工心肺機，但仍要等待更多監察數據才知道祈祈情況是否已經穩定，又說自確認祈祈病況以來已認識對方和家屬，坦言「都等咗呢個手術好耐」。此外，任力恒透露兩地團隊務求令器官缺血的時間減至最短，因此各項程序得以壓縮並以2小時18分完成運送心臟，比預期早1小時。



感謝捐贈家庭艱辛時刻作決定 祈祈父親張先生感謝有份參與醫治和協調的各個部門，包括感謝醫生團隊為女兒順利進行手術，以及捐贈者家庭可在艱辛時刻作出捐贈決定，出現今次奇蹟，又認為這份愛和祝福將成為祈祈日後繼續康復的力量。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗稱，祈祈早前獲納入內地器官捐贈機制的「第二層分配等待名單」，今次跨境捐贈獲得中央批准，並由國務院港澳辦、國家衛健委、18個內地部門和過百人支持與配合，才能順利把心臟運到香港。 被問到跨境器官捐贈機制恆常化有否時間表，鄧耀鏗說程序涉及很多法規和程序，已從這兩次個案累積到一定經驗，不論機制日後是否變成恆常，最重要是如何把合適的器官盡快在符合兩地法規的情況下運送到港，又稱會繼續檢視中間運送流程，冀為設立恆常機制打好基礎。他並透露，醫管局過去一年連同祈祈共就5宗個案向中央求助，其中兩人已經在本港獲得所需器官移植，另外兩人則因情況好轉毋須再輪候器官，餘下的是一名兒童病人。 盧寵茂：體現兩地「生命至上」共同信念 醫務衛生局長盧寵茂感謝國家對香港同胞生命健康的關愛和支持，又稱橫跨多地接力保障器官轉運的安全順暢，再次充分體現出內地與香港共同以「生命至上」的原則和信念，攜手拯救生命，意義極為重大。

祈祈接受心臟移植手術時序 (資料來源：醫管局)