第二屆港珠澳半馬昨舉行 田徑總會：大型賽事是說好香港故事機會

新一年首個周末，本港迎來大型體育盛事。第二屆港珠澳半馬昨舉行，約8,000名跑手齊集港珠澳大橋香港段奔跑。參賽者均認為天氣理想，又指大會今次倍增流動廁所數目，安排較上屆好。主辦方表示今屆賽事男女子都打破場地最佳紀錄，出席率亦理想；更指活動是「說好香港故事好機會」，冀多些海外跑手參與。
活動昨早舉行，賽場屬禁區，大會安排巴士接載跑手前往港珠澳大橋香港段準備起跑；而首個項目「挑戰組」於早上7時15分開跑，非挑戰組的3個組別亦分批起跑。賽事籌委會主席楊世模總結賽事時指，逾93%大眾跑手出席賽事，形容出席率理想；截至昨早11時，有19名跑手報稱受傷或不適，其中3人須入院；因應去年跑手反映流動廁所不足，今年整條賽道合共有130個流動廁所，而沿路亦設6個水站。
對於有跑手反映起步位置較窄，楊世模稱明白感受，惟賽道有先天局限，需要在大橋上設立來回跑道和緊急通道，但又不可能封閉來回行車線，希望大家忍讓。
盼成恆常賽事
楊世模續指，大型賽事是向外地人「說好香港故事」的好機會，希望港珠澳大橋半馬拉松可成為恆常賽事，日後多些海外跑手參與；田總將會與不同地方的跑會及相關單位聯絡，為他們預留配額。
活動亦設兩公里榮譽盃，不少司局長參與，包括文體旅局長羅淑佩。她稱希望日後多舉辦同類型的賽事，吸引旅客；又引述田總稱日後的大型賽事，除精英的外地運動員、旅客運動員外，也想找一些並不是最精英、但都是旅客的人士，相信他們來跑步的同時亦會過夜和消費，有助刺激旅遊業。