第二屆港珠澳半馬昨舉行 田徑總會：大型賽事是說好香港故事機會

新一年首個周末，本港迎來大型體育盛事。第二屆港珠澳半馬昨舉行，約8,000名跑手齊集港珠澳大橋香港段奔跑。參賽者均認為天氣理想，又指大會今次倍增流動廁所數目，安排較上屆好。主辦方表示今屆賽事男女子都打破場地最佳紀錄，出席率亦理想；更指活動是「說好香港故事好機會」，冀多些海外跑手參與。

活動昨早舉行，賽場屬禁區，大會安排巴士接載跑手前往港珠澳大橋香港段準備起跑；而首個項目「挑戰組」於早上7時15分開跑，非挑戰組的3個組別亦分批起跑。賽事籌委會主席楊世模總結賽事時指，逾93%大眾跑手出席賽事，形容出席率理想；截至昨早11時，有19名跑手報稱受傷或不適，其中3人須入院；因應去年跑手反映流動廁所不足，今年整條賽道合共有130個流動廁所，而沿路亦設6個水站。