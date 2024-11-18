第二屆「藝文香港」博覽會下月開幕 首設海外藝術家展200作品 貴州非遺亮相

近年越來越多藝博會在港舉行，向普羅大眾以至收藏家展現豐富的藝術作品。由紫荊文化集團主辦的第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會將於下月在會展舉行。今屆博覽會以「藝融天下，文薈古今」為主題，展出來自世界各地逾70名藝術家合共近200件作品，涵蓋繪畫、雕塑和攝影等。博覽會亦首次加入主賓省概念，設有「貴州館」，除展出貴州的非遺藝術作品，亦為觀眾呈獻貴州的民族歌舞表演。 第二屆「藝文香港」國際藝文博覽會將於下月19日至22日，在會展Hall IE舉行。據第二屆「藝文香港」執委會常務副秘書長丁潔介紹，今次博覽會的規模較上屆大近一倍，作品和藝術家的數目亦較上屆多約三倍，更是首次加入海外藝術家。除了傳統的藝術形式如繪畫、雕塑、攝影和裝置藝術外，亦將加入生成藝術和沉浸式互動觀展體驗。

香港館展老中青藝術家作品 今屆博覽會設有「中西館」和「香港館」，展示多位中外知名藝術家的作品。「中西館」方面，展出11位當代藝術家共55件作品。包括工藝大師朱炳仁的熔銅裝置藝術作品；亦有草間彌生的裝置藝術《再生時刻》、美國藝術家Betty Woodman的雕塑等，呈現中西文化藝術的對話與交流。 「香港館」方面，展出本地的9位藝術家、16位當代藝術家和工藝家，共51件作品，包括國學大師饒宗頤的作品。香港美協主席、第二屆「藝術香港」策展顧問林天行表示，今次特意挑選了老中青三代的藝術家的作品展出，冀展現香港當代藝術的風貌。

首設數字空間 360 度重現齊白石水墨世界 此外，今屆博覽會首設「數字空間」，引入齊白石沉浸式數字光影藝術展，作品首次在境外展出。作品是高達4米的巨型畫卷，通過360度的全景數位技術，以AR虛擬實境、數字投影等手法，重現齊白石筆下的水墨世界。 今屆博覽會首次採用主賓省概念，設有「貴州館」，向香港觀眾展出多位貴州省藝術家和非遺工藝大師的作品。此外，屆時亦有貴州的民族歌舞表演，向觀眾展現貴州的民族文化。聯合出版集團副總裁、第二屆「藝文香港」執委會秘書長趙東曉表示，貴州的非遺項目多，少數民族也多，具有豐富的人文與藝術資源，值得香港觀眾認識更多。 活動亦設有論壇及工作坊。論壇方面，會圍繞藝術創作的最新趨勢、文化產業等話題作探討。工作坊則有書法和銅畫手工體驗等。