第二屆「藝文香港 ART HONG KONG」閉幕式暨第三屆「西泠盃」全港青少年書畫篆創作大賽頒獎典禮順利舉行

第二屆「藝文香港 ART HONG KONG」國際博覽會閉幕式暨第三屆「西泠盃」全港青少年書畫篆創作大賽頒獎典禮，於2024年12月22日在香港會議展覽中心隆重舉行。

由西泠印社、集古齋主辦的第三屆「西泠盃」全港青少年書畫篆創作大賽作為第二屆「藝文香港 ART HONG KONG」藝術文化交流國際盛會的組成部分，旨在通過藝術比賽的形式推動香港青少年以及社會各界弘揚中國藝術文化，推廣中華優秀傳統文化在香港的普及、傳承和發展。自2022年首次舉辦以來，「西泠盃」全港青少年書畫篆創作大賽已成為本地較有影響力的藝術創作大型賽事，致力於鼓勵香港青少年認識和了解國情，提高他們對書畫篆文化藝術的興趣，帶動其感受傳統優秀文化之美，進而增強對祖國文化認同和文化自信。本屆比賽共計收到來自百餘所學校近300幅學生作品，經過大賽評委會層層遴選，最終評選出三大類五個組別共計53件優秀作品。

於典禮上，請來「藝文香港」總顧問、紫荊文化集團董事長許正中先生致閉幕辭，中國文聯副主席、西泠印社副社長兼秘書長陳振濂先生發表視頻致辭，香港中文大學原校長、西泠印社社員金耀基教授及「藝文香港」策展人、香港美協主席林天行先生發表致辭。香港特別行政區第五任行政長官林鄭月娥女士，「藝文香港」參展藝術家代表朱炳仁先生、李大成先生，紫荊文化集團副總經理薛麗軍女士、丁偉先生，「藝文香港」策劃顧問、聯合出版集團董事長傅偉中先生擔任主禮嘉賓。

活動效果顯著 體現學生愛國愛港真摯情感

「藝文香港」總顧問、紫荊文化集團董事長許正中先生在致辭中表示，為期四天的第二屆「藝文香港」國際博覽會得到各界廣泛關注，收穫顯著的社會效果。本屆「西泠盃」的獲獎作品內容豐富、情感豐沛、創意十足，既體現了學生們愛國愛港的真摯情感，也展現出香港青少年極高的美學素養和昂揚向上的精神面貌。紫荊文化集團立足香港、深耕灣區、面向世界，高度重視香港青少年的文化藝術教育工作。他期待未來繼續和社會各界通力合作，讓「藝文香港」越辦越好、以「西泠盃」青少年書畫篆比賽為代表的香港藝術教育也越來越繁榮。