第二屆「藝術@維港2024」活動下周展開 康文署斥5千萬設逾二百發光蛋

繼情人節有巨型紅心飄浮在中環後，香港藝術活動浪接浪，「第二屆藝術@維港2024」多項活動於下周起陸續展開；如夜幕低垂行經鐘添馬公園草地及中環海濱長廊將會發現遍地五光十色的發光巨蛋，由維港海上延伸至陸上。望向尖沙咀鐘樓則化身畫布，上演「梵高·樂印」，光影交錯中將梵高的藝術精粹與維港美景同時出現，並為觀眾帶來360度多感官體驗，讓觀眾踏入藝術與城市融合的奇幻世界。康文署表示，望藝術裝置為市民帶來耳目一新的感官體驗，預計超過200萬人參觀。
由5個藝術項目組成第二屆藝術@維港2024，當中必成打卡焦點的應是康文署斥資5,000萬元主辦「teamLab: 光漣」，國際藝術團隊「teamlab」會在中環海海濱長廊及添馬公園展示二百多隻3米及5米高發光蛋裝置及數十棵投影樹群，而裝置每晚下午6時30分至晚上11時亮燈。展期由本月25日起至6月2日完結。
康文署長劉明光指，teamlab擅長運用數碼科技，利用燈效和聲效將自然景觀轉化為奇異空間；藝術團隊是次有兩組作品《持續站立的生命》和《呼應之樹》，意念是為了連繫光、人和自然，而蛋是象徵生命，寓意生命和世界不可分割。
香港科學館長(科學推廣組)楊明思表示，展區於免費開放參觀，市民如欲進入「teamLab：光漣」添馬公園草地部分與展品互動，須先預約參觀日期和入場時間；非草地範圍則無需預約，但每天下午5時30分起實施人流管制。市民可於下周一(18日)中午12時起，於klook網頁預約首星期(3月25至31日)的名額。每人最多可預約2個，每日限預約一個場次。
4個藝術項陸續舉行
至於其餘4個藝術項目於本月23日起陸續舉行，包括受梵高畫作及維港啓發的「梵高·樂印」巨型戶外(LED)藝術裝置表演、在尖沙咀中心和帝國中心信和光影藝術幕牆展示的《流動光影》藝術展；展現藝術家對時間、空間及科學濃厚興趣的藝術家Alicja Kwade雕塑《世界的秩序（圖騰）》及兩組與光的本質與特性相關的互動藝術裝置《維港盃》和《薛丁格床》。所有展覽同樣免費入場。