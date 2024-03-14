第二屆「藝術@維港2024」活動下周展開 康文署斥5千萬設逾二百發光蛋

繼情人節有巨型紅心飄浮在中環後，香港藝術活動浪接浪，「第二屆藝術@維港2024」多項活動於下周起陸續展開；如夜幕低垂行經鐘添馬公園草地及中環海濱長廊將會發現遍地五光十色的發光巨蛋，由維港海上延伸至陸上。望向尖沙咀鐘樓則化身畫布，上演「梵高·樂印」，光影交錯中將梵高的藝術精粹與維港美景同時出現，並為觀眾帶來360度多感官體驗，讓觀眾踏入藝術與城市融合的奇幻世界。康文署表示，望藝術裝置為市民帶來耳目一新的感官體驗，預計超過200萬人參觀。

由5個藝術項目組成第二屆藝術@維港2024，當中必成打卡焦點的應是康文署斥資5,000萬元主辦「teamLab: 光漣」，國際藝術團隊「teamlab」會在中環海海濱長廊及添馬公園展示二百多隻3米及5米高發光蛋裝置及數十棵投影樹群，而裝置每晚下午6時30分至晚上11時亮燈。展期由本月25日起至6月2日完結。

康文署長劉明光指，teamlab擅長運用數碼科技，利用燈效和聲效將自然景觀轉化為奇異空間；藝術團隊是次有兩組作品《持續站立的生命》和《呼應之樹》，意念是為了連繫光、人和自然，而蛋是象徵生命，寓意生命和世界不可分割。