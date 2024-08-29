第二屆「HKT西九音樂節」10月31日舉行　邀MIRROR盧瀚霆等8歌手及海外表演單位演出

第二屆「HKT西九音樂節」將於2024年10月31日至11月3日舉行，活動一如去年，請來不少本土和海外的偶像歌手及組合，其中最矚目的活動是竹翠公園於11月2至3日舉行的《HKT西九音樂節：越流行》，活動首日有男團MIRROR成員盧瀚霆、歌手魏浚笙等本地歌手坐鎮，而第二日就由英國R&B女歌手Jorja Smith、日本滿島光&著名音樂監製MONDO GROSSO等海外表演者輪流上陣。

另一個收費節目《HKT西九音樂節：星之開箱》就在西九文化區自由空間大盒舉行，4位港星將合作演出。相關門票下月13日上午10時起在Cityline開售，其中「越流行」單日票價為780元至1,080元，兩日票則由1,280元至1,680元。