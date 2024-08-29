第二屆「HKT西九音樂節」10月31日舉行　邀MIRROR盧瀚霆等8歌手及海外表演單位演出

第二屆「HKT西九音樂節」將於2024年10月31日至11月3日舉行，活動一如去年，請來不少本土和海外的偶像歌手及組合，其中最矚目的活動是竹翠公園於11月2至3日舉行的《HKT西九音樂節：越流行》，活動首日有男團MIRROR成員盧瀚霆、歌手魏浚笙等本地歌手坐鎮，而第二日就由英國R&B女歌手Jorja Smith、日本滿島光&著名音樂監製MONDO GROSSO等海外表演者輪流上陣。
另一個收費節目《HKT西九音樂節：星之開箱》就在西九文化區自由空間大盒舉行，4位港星將合作演出。相關門票下月13日上午10時起在Cityline開售，其中「越流行」單日票價為780元至1,080元，兩日票則由1,280元至1,680元。
免費節目方面，除了在M+及留白Livehouse的舞台上在10月31日至11月3日每日指定時間有免費表演外；11月1至3日西九藝術公園大草坪會，設置由英國著名藝術團隊創作的巨型藝術燈光裝置「Submergence」。音樂節將以裝置作舞台布景，同期舉行大型戶外音樂舞蹈派對「HKT 西九音樂節：『幻舞浮光』海濱裝置舞蹈」。派對由星級舞蹈總監麥秋成主理，並與本地著名DJ聯手，每晚均有ERROR成員肥仔、KC黃家灝等藝人嘉賓演出。
疫下籌備工作大受影響
西九當代表演藝術主管龔志成表示，去年音樂節於3月舉行，由於當時尚未復常，因此籌備工作大受影響，更無法聘請海外歌手，「一個音樂活動點可以無海外歌手」，幸好今年情況大為改善，他亦透露歌手未來或會更新，海外歌手亦可能會有更多。至於人流方面，龔志成坦承，今年本港各演唱會的售票情況不算理想；但他認為音樂節有免費活動配合，希望今屆人流較去年好，並稱「我哋(音樂節)剛剛起步，可以一步步咁進步」。
被問到音樂節票價會否因西九財困有所調整，龔志成表示，兼顧眾多免費節目的情況下，活動任何東西都不是為了賺錢，又指現時票價合理，「唔會因為咁賣貴啲啲飛。」