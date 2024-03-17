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本地
2024-03-17 16:39:53

第二批約20間重點企業本周引進　料合共投資逾400億創1.3萬職位

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本港貨物出口的歐美市場佔比顯著下降。(資料圖片／鍾式明攝)

本港貨物出口的歐美市場佔比顯著下降。(資料圖片／鍾式明攝)

本港繼去年引入首批約30間重點企業，財政司司長陳茂波最新表示，本周會引進第二批約20間企業，兩批企業合共會在香港投資逾400億元，創造逾1.3萬個就業機會，大部分為科研和管理職位，有助推動整個創科生態圈的發展。

陳茂波認為，地緣政治局勢發展等正影響本港出口表現。(資料圖片) 陳茂波稱，本港具備充足條件捕捉出口市場轉變帶來的機會。(資料圖片／蘇文傑攝) 新一份《財政預算案》提出將香港建構成跨國供應鏈管理中心。(資料圖片／蘇文傑攝) 兩批引進的重點企業預料可創造1.3萬個職位。(資料圖片／林俊源攝) 政府希望吸引內地企業來港設立區域總部。(資料圖片／蘇文傑攝)

出口市場中東佔比同升

陳茂波在網誌表示，地緣政治局勢發展、全球製造業分工調整及供應鏈重組、加上鄰近設備優良港口湧現，正重塑著企業生產線布局和出口模式，也影響著本港出口表現。他指出，傳統歐美市場對本港貨物出口即使仍然重要，佔比卻顯著下降，相反輸往東盟的出口佔比有上升，由2003年的6.1%增至去年7.9%，成為繼內地以後的第二大出口市場，而輸往中東的佔比亦升至3.3%。

他又說，本港在貿易和多個相關的專業服務基礎堅實，具備充足條件捕捉這些轉變帶來的機會，關鍵在於如何在協助企業加強管理供應鏈和價值鏈的過程中，透過聚焦更高效的工商專業服務，為企業跨國業務創造更高價值。

盼內地企業來港設區域總部

新一份《財政預算案》提出將香港建構成跨國供應鏈管理中心，陳茂波稱目標是設立單一窗口為企業提供一站式服務，吸引內地生產企業來港設立管理離岸貿易的區域總部，相信本港的豐富經驗和優良條件可服務它們所需。

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