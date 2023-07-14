第二期消費券7.16到手 近千六食肆 指定食品優惠或全日堂食71折

第二期消費將於周日(16日)發放。繼早前逾千間食肆於7.1回歸當日推出折扣優惠後，飲食業再次趁消費券發放當日推出優惠，刺激消費，共有近1,600間食肆參與。立法會飲食界議員張宇人表示，雖然過去數月飲食業界的生意並非特別出色，但業界眼見市民開心，認為十分值得，故繼續推出優惠希望與市民同樂。
8個餐飲業團體繼7.1回歸推出「飲食業慶回歸優惠活動」後，再於周日(16日)趁第二期消費券派發當日推出優惠，涉及食肆更增至近1,600間，較早前多約200間。參與的食肆包括麥當勞、大家樂、大快活、美心集團旗下多間食肆及餅店、太興及多間中式酒樓，以及日式餐廳和港式冰室等，優惠包括全單折扣或指定菜式食品有特價。其中太興全線商舖於當日提供全日堂食71折優惠；麥當勞部分分店推出11元兩件菠蘿吉士批的優惠；美心及大快活亦推出指定飯餐優惠。此外，飲品店如喫茶亦將於當日提供71折優惠。
全線商舖參與優惠
太興 - 全日堂食71折
牛角Buffet - 指定放題套餐71折
喫茶 - 所有甜品71折
大快活 - 午市粟米肉粒飯71折
肯德基 - 優惠價$26元購買超勁辣黃醬雞卷一件
美心Food - 白咖喱香茅烤雞髀飯餐及去骨海南難雞餐可享午晚市71折優惠
部分分店參與優惠
麥當勞 - $11菠蘿吉士批兩件
美心MX - 枝竹火腩飯系列及去骨海南雞系列可享晚市71折優惠
張宇人：料今次宣傳有改善
張宇人表示，業界在7.1當日推出優惠後，眼見很多市民很開心，故希望在消費券發放當日再推優惠，希望市民「唔好執輸」。被問到對優惠推出當日對於生意額的期望，張宇人表示「並非做幾多錢生意的問題」，只要見到市民「笑晒口」，業界便覺得值得。他續指，過去數月業界生意並非特別出色，有業界人士表示即使生意有所增加，仍未能抵銷因推出優惠而蝕了的錢，但仍繼續推出優惠，希望市民多點笑容。
對於7.1當日有食肆被指宣傳不足，張宇人表示，過去未試過在如此短時間內組織逾千間食肆，期望今次參與的食肆可多做推廣，例如在餐牌上列出優惠。他表示，有過上次經驗後，食肆已是「熟手技工」，相信今次安排會較上次好。
約650萬市民獲發第二期消費券
第二期消費券發放在即，政府發言人表示，約650萬名市民將獲發消費券，包括約22萬名新合資格登記人。發言人提醒，兩期均以八達通收取消費券的合資格現有登記人，如在6月30日或之前，累積合資格消費總額達3,000元，便會在周日獲發第二期消費券。若此後才符合累積消費要求，將會順延在翌月16日發放，最遲須在今年10月31日或之前符合累積消費要求。
發言人又指，消費券計劃秘書處較早前抽取小部分登記人作資格審核，並通過短訊及電話聯絡被抽查的登記人提供相關證明文件，如果因提交文件進度而未能趕及在周日獲發消費券，秘書處或承辦商會在收到文件後盡快完成審核工作，並安排補發。