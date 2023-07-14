第二期消費券7.16到手 近千六食肆 指定食品優惠或全日堂食71折

第二期消費將於周日(16日)發放。繼早前逾千間食肆於7.1回歸當日推出折扣優惠後，飲食業再次趁消費券發放當日推出優惠，刺激消費，共有近1,600間食肆參與。立法會飲食界議員張宇人表示，雖然過去數月飲食業界的生意並非特別出色，但業界眼見市民開心，認為十分值得，故繼續推出優惠希望與市民同樂。

8個餐飲業團體繼7.1回歸推出「飲食業慶回歸優惠活動」後，再於周日(16日)趁第二期消費券派發當日推出優惠，涉及食肆更增至近1,600間，較早前多約200間。參與的食肆包括麥當勞、大家樂、大快活、美心集團旗下多間食肆及餅店、太興及多間中式酒樓，以及日式餐廳和港式冰室等，優惠包括全單折扣或指定菜式食品有特價。其中太興全線商舖於當日提供全日堂食71折優惠；麥當勞部分分店推出11元兩件菠蘿吉士批的優惠；美心及大快活亦推出指定飯餐優惠。此外，飲品店如喫茶亦將於當日提供71折優惠。

全線商舖參與優惠

太興 - 全日堂食71折

牛角Buffet - 指定放題套餐71折

喫茶 - 所有甜品71折

大快活 - 午市粟米肉粒飯71折

肯德基 - 優惠價$26元購買超勁辣黃醬雞卷一件

美心Food - 白咖喱香茅烤雞髀飯餐及去骨海南難雞餐可享午晚市71折優惠

部分分店參與優惠

麥當勞 - $11菠蘿吉士批兩件

美心MX - 枝竹火腩飯系列及去骨海南雞系列可享晚市71折優惠