第二階段乳癌篩查先導計劃下月推行 衛生署：合資格婦女免費

乳癌為本港女性第三位致命癌症，及早發現可大大提高治療及康復的機率。衛生署昨日宣布下月10日推出第二階段的乳癌篩查先導計劃，為介乎35至74歲並屬高風險罹患乳癌的女性居民提供資助篩查。服務提供者現時不會收取費用。

第二階段先導計劃透過公私營協作計劃與非政府組織合作，合資格婦女為持有效香港身份證或《豁免登記證明書》、年齡介乎35歲至74歲、無乳癌症狀或病史、一年內未接受過乳房X光檢查，並帶有特定基因突變或有強烈家族乳癌/卵巢癌病史，和已登記加入醫健通人士。