第二階段乳癌篩查先導計劃下月推行 衛生署：合資格婦女免費

乳癌為本港女性第三位致命癌症，及早發現可大大提高治療及康復的機率。衛生署昨日宣布下月10日推出第二階段的乳癌篩查先導計劃，為介乎35至74歲並屬高風險罹患乳癌的女性居民提供資助篩查。服務提供者現時不會收取費用。
第二階段先導計劃透過公私營協作計劃與非政府組織合作，合資格婦女為持有效香港身份證或《豁免登記證明書》、年齡介乎35歲至74歲、無乳癌症狀或病史、一年內未接受過乳房X光檢查，並帶有特定基因突變或有強烈家族乳癌/卵巢癌病史，和已登記加入醫健通人士。
由今日(30日)起可聯絡3間非政府組織包括香港乳癌基金會、基督教聯合那打素社康服務、基督教靈實協會的7間指定診所，做預約評估，並安排於6月10日或之後接受乳房X光造影檢查；而確定帶有特定基因突變的人士，將額外獲安排接受超聲波乳房檢查。
為鼓勵高風險婦女參與篩查，在每次乳房X光造影或超聲波乳房檢查時，服務提供者只可向參加者收取最多225元的費用。目前所有服務提供者均不會向服務使用者收取任何收費。
衛生署衛生防護中心非傳染病處主任奚安妮表示，第一階段計劃針對一般至中風險婦女，第二階段則集中在高風險群組。她指，第一階段計劃的成效相當不錯，為期兩年的計劃共有27,807名婦女接受乳癌風險評估，當中7,785人按風險評估獲轉介並已接受乳房X光造影篩查。乳房X光造影篩查結果異常而轉介至專科治療的婦女中，有409宗個案在公立醫院跟進，其中68宗確診為乳癌，97%人屬早期癌症，即可以盡早開始治療。
根據香港癌症資料統計中心在2020年10月發布的數據，乳癌第一期的5年相對存活率為99.3%，第二期為94.6%，第四期則降至29.8%。