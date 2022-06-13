第二階段消費券本周公布發放詳情 陳茂波料助暑假黃金消費檔期

第二階段5,000元消費券於本周公布發放詳情。財政司長陳茂波稱，市民在第二階段將多兩個支付平台營辦商包括中銀的BoC Pay及滙豐的PayMe選擇，連4間原有營辦商，相信將有新一輪宣傳攻勢及優惠，吸引客戶。第二階段消費券將在暑假發放，可望為傳統黃金消費檔期帶來更大的助力。

市民今期可轉會

陳茂波續稱，希望透過「可以轉會」的市場力量，令消費者享受最多消費優惠。消費券亦能發揮更大槓桿效應，讓電子支付發展能更廣、更闊、更深。至於「不轉會」、即沿用之前收消費券的儲值支付工具的市民，毋須再登記，政府會自動核對資料，讓市民在指定時間順利收到消費券。

陳茂波提及，第五波疫情引致首季市道偏弱，令今年首4個月零售總銷售貨值總計跌約3%，但期內網上銷售貨值逆市升36%，涉及金額逾110億元，在總零售銷售額中佔比近一成，高於去年同期的約7%。他補充指，在電子消費券推出後，市民以至商戶對電子支付及電子交易的接受及應用程度均所提升，自去年推出消費券計劃以來，主要儲值支付平台合共增加約660萬個消費者帳戶及約13萬個商戶用家。從交易的起始已涉及數據化的操作，為零售和物流企業的數據化營運及管理，甚至升級轉型提供非常必要且有利的條件。只要把握好這數據化應用帶來的機遇，就算在經營環境出現逆風時仍有機會闖出新天地、找到新業務增長點。