第二階段消費券 財爺：提振急需支持的經濟 商場丁財旺 料升一至兩成

第二階段第一期2,000元消費券昨到手！有商場指消費券帶動下丁財兩旺，人流及生意增逾一成，期望第三季營業額增一至兩成。財政司長陳茂波指對急需支撐的經濟提供一定提振作用。批發及零售界立法會議員邵家輝認為，今次劃一分期發放消費券，可較上階段部分一次過發放5,000元延長提振作用。 使用八達通領取消費券市民昨起可於八達通補貼站拍卡領取，有市民昨凌晨12時許已第一時間拍卡攞錢，亦有部分深夜下班市民順路領券；在東鐵綫沙田站，則有市民中午時間排隊輪候「嘟卡」，港鐵設置圍欄及人手維持秩序和提供協助。除經補貼站領券，亦可透過八達通手機應用程式、指定便利店和超級市場或八達通服務站拍卡領取。今個階段，若以八達通領取，餘下的3,000元會再分兩期發放，次輪2,000元於10月1日發放，尾期1,000元消費券，須累積「合資格消費」總額不少於4,000元才可領取；而最快在11月30日前「用晒首4,000元」，便可於12月16日領取；最遲要於明年3月31日「用晒首4,000元」、並於4月16日領取尾期1,000元。 至於其餘5個支付工具(包括新增的2個)：支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK收取消費券的市民，已登記帳戶昨應已自動收到2,000元消費券，餘下的3,000元將於10月1日一次過獲取。

電器化妝品店銷情佳 不少市民昨領取新一期消費券後，趁周日假期，一家大細到商場及各展銷場地消費，商戶亦趁機出招搶客，包括優惠及大抽獎等。有到會展行BB用品展的夫婦表示，打算全數用在4個月大的嬰兒身上，但笑言「香港地，派一萬蚊都唔見使！」有打算買電子產品的市民，留待10月多領取2,000元後，才一併使用。有電器連鎖店代表李先生稱，本階段先發2,000元，預期小型電器及季節性的商品銷情較理想。化妝品連鎖店營業代表尹小姐指，店舖首日人流明顯增加，較之前周日升三成左右，其中彩妝用品的銷情理想。 商場方面，新鴻基地產12大商場推出總值逾1,000萬元消費券4重賞及名貴房車大抽獎，昨分別帶來逾12%及15%人流和車流增長；各商戶稱丁財兩旺，生意額上升達20%。新地(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮表示，珠寶首飾及電子產品商戶等大額商品最受惠，料相關商戶平均生意按月升25%至35%。 信和集團亦指，旗下3大商場錄逾88萬人流，形容「報捷」。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，店舖人流及生意有明顯上升，隨本地餐飲業及零售業逐漸復甦，預計下半年市場消費氣氛繼續保持平穩，第三季度人流及營業額有望按季升一成。而集團本月推出「八達通消費賞」，顧客消費滿300元可獲贈30元 S現金券一套或30元商場美食現金券。 邵家輝昨走訪銅鑼灣家電、美妝等商戶，了解銷情。他認為今次消費券5,000元分兩期派發，提振作用期間將比上期會較為延長，但坦言要消費全面復甦，前提始終是盡早控制疫情及全面通關。