第五屆最受香港藥房歡迎品牌大獎頒獎典禮 推動正版正貨承諾 帶動業界發展

藥房界年度盛事、由港九藥房總商會主辦，香港靈鋒廣告有限公司協辦，「2021-2022年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮今日舉行，以表揚一眾優秀品牌過去一年的努力，並提升消費者對品牌產品的認同及信心。

港九藥房總商會監事長何炳基先生

承諾正版正貨 舉辦活動加強聯繫 港九藥房總商會監事長何炳基先生致辭時指，商會多年來一直積極舉辦多個講座及課程，普及業界專業知識，並會定期舉辦慈善活動，以加強商會會員間的聯繫。

港九藥房總商會會長鍾錦榮先生

而港九藥房總商會會長鍾錦榮先生致辭時亦表示，今年是商會成立第49年，預告來年將會舉辦多項活動喜迎商會邁進50周年。鍾會長提到，商會多年來獲香港特區政府知識產權署委任為藥房界別唯一「正版正貨承諾」計劃標貼機構，成功引導會員為市民服務並提供保障。今年是第5年舉辦「最受香港藥房歡迎品牌大獎」，鍾會長感謝各大品牌積極參與，祈望疫情下各會員繼續有足夠實力支撐度過難關。

港九藥房總商會理事長林偉文先生

全方位宣傳助業界度過疫情難關 港九藥房總商會理事長林偉文先生致辭時指，過去一年業界充滿挑戰，面對疫情下經營環境困難，品牌必須具備良好的信譽才能提升消費者認同。而商會由今年起亦為獲獎品牌在香港及內地作全方位宣傳，助業界度過疫情難關，同時為未來發展打好基礎。

立法會批發及零售界議員邵家輝太平紳士

品牌大獎具正面打氣作用 立法會批發及零售界議員邵家輝太平紳士感謝商會及各評審努力選出獲獎的優勢品牌，認為對業界起鼓勵作用，更為港人及國內同胞提供重要的參考指標。他亦提到，政府在疫情間，一直推出多項措施，包括百分百擔保特惠貸款計劃、「保就業」計劃、電子消費券等，助中小企及零售業界度過疫情寒冬，而是次品牌正好讓業界在疫情中暫時放下煩憂，起正面打氣作用，直面未來的挑戰。