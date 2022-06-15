第五波反彈 收緊隔離 入酒吧要持24小時快測陰性

本港昨增849宗確診，包括97宗輸入個案。中上環酒吧群組持續擴大，雲咸街Racks City多一名顧客確診、蘇杭街FLM多3名顧客及一名職員確診，兩個群組分別累計22宗和28宗個案。自上月中旬酒吧酒館獲准復業，至今已有6間酒吧出現感染群組，涉及逾350宗個案，最大的群組感染率高達22%。現行社交距離措施將大致延長多14日至本月29日，但今晚午夜過後，顧客進入酒吧、酒館、夜店和夜總會時，就要按新防疫規定，出示24小時內的快測陰性證明；顧客若違規將罰款5,000元，酒吧負責人則按法例599F章下的條文處罰。

酒吧上月獲准復業以來，最少6間出現新冠肺炎感染群組，政府宣布今晚午夜後開始，凡進入酒吧、酒館、夜店和夜總會的顧客，須向職員展示載有24小時內快速測試陰性結果的相片，當局稱處所須要「盡職檢查」，若未能察覺顧客虛假證明則毋須負上法律責任。另外，因應近日確診數字持續上升，當局會嚴格要求須與家人共用睡房或洗手間的確診者，入住指定隔離設施，並預計確診數字月內會重上四位數水平。

快測須附姓名 檢測日期和時間

顧客進入酒吧前只須出示附有姓名、檢測日期和時間等資料的快測陰性證明相片，就負責人或未能識別證明真偽，食環署長楊碧筠指執法人員會判斷顧客的資料是否虛假，強調他們會考慮店舖負責人是否已盡職檢查，若負責人能證明已採取一切可行措施，就毋須過分憂慮。

衛生署長林文健稱，有關場所涉及長時間除口罩、空間較窄小和密封，風險較高，又指早前發現有個案同一晚會到訪多間酒吧，容易令病毒傳播至第二、三代。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界理解政府的做法，認同有助減低疫情爆發的風險，但期望執法部門理解場所負責人已盡最大努力檢查檢測證明，因應具體情況及環境執法，避免歸咎場所負責人違反防疫規例。

明起生效的新防疫措施，亦包括主禮嘉賓或講者在活動場所演講時，若不共用咪高風及距離觀眾或來賓1.5米等，可豁免戴口罩。

無獨立睡房洗手間 確診者須「入營」

現時確診者要呈報家居環境、同住家人是否高風險群組等，大多數均可原址家居隔離。因應近期個案增加，政府為保障確診者和其同住家人的健康，宣布需要與家人共用睡房或洗手間的確診者，將一律要入住指定隔離設施。食物及衛生局長陳肇始稱，現有社區隔離設施非常足夠，醫護人員和清潔、管理等人手已有所準備，若確診數字有爆發或幾何級上升，就會視乎需要重啟備用的社區隔離設施，強調「依家未去到呢個情況。」

陳肇始又稱，近月市民社交頻繁、每日新增個案重現升勢，是第五波疫情的反彈，按目前升勢預料本月內將重回四位數水平，已增加個案追蹤辦公室的人手，並會按情況投放更多人力資源抗疫，以盡量減低反彈風險、避免短期內大幅改變防疫措施。醫管局總行政總裁高拔陞稱，已準備好短時間內啟動大量病床，並預備人手重開博覽館社區治療設施。

灣仔跳舞班爆疫7人中招

個案方面，何文田佛光街中九龍幹線地盤多一名工人確診，他曾與之前個案共用貨櫃休息室，其餘3名共用休息室的工人要家居檢疫。灣仔QRE廣場的Hong Kong Funky Dance Centre有班別爆疫，上周二(7日)晚上7時至9時的其中一班有6名學生和1名老師確診。衛生防護中心昨接獲134宗學生和教職員陽性呈報，5間學校各有一班有多於一人確診而要停課，包括元朗公立中學、迦南幼稚園(富榮花園)及香島華德福學校等。當局昨另錄得25宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，以及證實麗豪航天城酒店染疫清潔工屬BA.5個案。