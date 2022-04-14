第五波疫情搶高！消委會比較超市90項貨價 3月較1月貴0.2%至24.8% 包裝蛋糕 食米 雞蛋升幅高

疫情全球爆發令供應鏈和物流失衡，市民生活所需的日常用品價格都被搶高。消委會分析今年1至3月期間3間超市、90項貨品「網上價格一覽通」收集的價格資料，發現3月的總平均售價較1月時貴0.2%至近25%，當中包裝蛋糕售價升幅最高，而食米及雞蛋亦升近一成。消委會又發現，其監察的一籃子超市貨品總平均價格，去年較2020年雖微跌1.9%，但無法抵銷2019年爆疫以來引致的升幅；以「長城牌火腿豬肉198克」罐頭為例，2021年平均售13.7元，仍較19年高近三成。相關超市回應調查，表示已透過不同方法為顧客減低負擔。
本港去年底爆發第五波疫情，再現2020年爆疫初時超市貨品被搶購情況，部分貨品價格隨即攀升。調查中3間超市共同有售的63項貨品中，3月總平均售價較1月上升4.2%、27項只於2間超市出售的貨品總平均售價上升8.3%，全部11組、共90項貨品總平均售價錄0.2%至24.8%升幅，升幅最高為包裝蛋糕，其次為食米(9.2%)和雞蛋(8.2%)。第五波疫情嚴峻，不少市民「儲糧」為留家抗疫做準備，罐頭食品類別中以「罐頭蔬菜/湯」的總平均售價的升幅較大，3月較1月升6.8%，該組別內全部5款貨品平均售價升幅由2.6%至17.1%，即食麵的總平均售價亦升6%，急凍點心/肉亦錄6.4%升幅。
消委會呼籲超市負社會企業責任，穩定食品和日用品價格，與市民共度時艱。會方又提醒消費者，若使用「網上價格一覽通」可節省約一成半開支，以一般家庭常買20項貨品為例，有比較與沒比較下，總消費金額分別為567.1元及664.4元，每月入貨有格價可節省更多金錢。
年度觀察：去年貨價高企不下
統計2021年超市貨品價格，在13大類中，僅「糧油食品」類錄0.1%升幅；但與2020年爆疫前相比，多類貨品仍未回落至爆疫前水平，當中罐頭肉2021年平均售價較20年跌4.9%，全部6款貨品均錄跌幅，但較2019年爆疫前仍高出15%至28%，加幅最大為「長城牌火腿豬肉198克」，21年平均售13.7元，較2019年貴3元。罐頭魚中，於2020年售價曾大升兩成的「珠江橋牌豆豉鯪魚227克」，去年平均售27.2元，仍較2019年23.2元高17.2%。
急凍食品方面，雖然售價去年維持不變，但當中糕點售價升3.4%，急凍點心/餐類組平均售價曾在2020年大升10.1%，去年僅跌1.4%。
年度的調查涵蓋3間大型連鎖超市，AEON、百佳和惠康及其附屬品牌超市230項貨品，在2020年至2021年間的平均售價。在13個大類下，細分51組貨品中，有10組貨品錄升幅，由0.1%至4.1%不等，升幅最大為薯片/脆片，其次蜂蜜(3.5%)、急凍糕點(3.4%)和茶包(3.4%)；41組則錄跌幅，由0.3%至12.1%不等，女士衛生用品跌最多、其次為牙膏(9.2%)、芝士(8.5%)、罐頭蔬菜/湯(8.4%)、即溶咖啡(7.1%)和牛油/忌廉(7.1%)。
超市稱優惠及凍價減市民負擔
各超市均表示已以不同方法為顧客減低負擔。百佳表示，旗下貨品平均售價下降幅度較調查為大，顯示已盡最大努力減價惠及消費者，並有會員積分計劃、優惠裝、銀行及信用卡優惠等。AEON指，去年持續推出各項優惠，2020年尾亦推出「降價宣言」、去年尾繼續推出「價格凍結」活動。惠康則指，過去兩年疫情衝擊各行各業，2020年10月起推出「日日有低價」，鎖定精選食品及日常用品價格，保證半年不變，計劃期內鎖定貨品涉數百款，今年4月1日起再度延續並延長6個月，貨品種類亦增至逾800款。