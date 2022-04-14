第五波疫情搶高！消委會比較超市90項貨價 3月較1月貴0.2%至24.8% 包裝蛋糕 食米 雞蛋升幅高

疫情全球爆發令供應鏈和物流失衡，市民生活所需的日常用品價格都被搶高。消委會分析今年1至3月期間3間超市、90項貨品「網上價格一覽通」收集的價格資料，發現3月的總平均售價較1月時貴0.2%至近25%，當中包裝蛋糕售價升幅最高，而食米及雞蛋亦升近一成。消委會又發現，其監察的一籃子超市貨品總平均價格，去年較2020年雖微跌1.9%，但無法抵銷2019年爆疫以來引致的升幅；以「長城牌火腿豬肉198克」罐頭為例，2021年平均售13.7元，仍較19年高近三成。相關超市回應調查，表示已透過不同方法為顧客減低負擔。



本港去年底爆發第五波疫情，再現2020年爆疫初時超市貨品被搶購情況，部分貨品價格隨即攀升。調查中3間超市共同有售的63項貨品中，3月總平均售價較1月上升4.2%、27項只於2間超市出售的貨品總平均售價上升8.3%，全部11組、共90項貨品總平均售價錄0.2%至24.8%升幅，升幅最高為包裝蛋糕，其次為食米(9.2%)和雞蛋(8.2%)。第五波疫情嚴峻，不少市民「儲糧」為留家抗疫做準備，罐頭食品類別中以「罐頭蔬菜/湯」的總平均售價的升幅較大，3月較1月升6.8%，該組別內全部5款貨品平均售價升幅由2.6%至17.1%，即食麵的總平均售價亦升6%，急凍點心/肉亦錄6.4%升幅。

消委會呼籲超市負社會企業責任，穩定食品和日用品價格，與市民共度時艱。會方又提醒消費者，若使用「網上價格一覽通」可節省約一成半開支，以一般家庭常買20項貨品為例，有比較與沒比較下，總消費金額分別為567.1元及664.4元，每月入貨有格價可節省更多金錢。