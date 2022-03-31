第五波疫情續小回 增6981確診 6連跌 多135染疫病人離世

本港第五波疫情「大漲」後續見「小回」，確診數字連續第六日下跌，昨增6,981宗，是自上月23日以來首次跌破單日7,000宗。衛生防護中心亦連續3日沒有接獲新增院舍出現個案，形容大部分早已有個案或爆發，屬預期之內，又指院舍爆疫情況已有改善。政府今起提高違反強制檢測要求的罰則，其中不遵從強制檢測令和「限制與檢測宣告」下的規定，最高可罰款5萬元及監禁6個月。

單日新增確診數字持續下跌，昨終跌破七千大關，新增的6,981宗確診分別為2,994宗核酸檢測和3,987宗快速測試呈報陽性個案，第五波疫情累計逾113.8萬宗確診。昨連續第三日沒有新的安老和殘疾院舍出現個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，現只剩不多院舍在第五波未有錄得個案，故近日沒有新院舍有個案屬預期之內。她又指，已有個案的院舍昨合共新增約100宗確診，整體數字較以往少，或與社區情況改善有關。

公立醫院再多135名染疫病人離世，年齡介乎41至105歲，當中有5人較年輕。一名41歲男死者本身有用針筒濫藥的歷史、大腿有假性血管瘤，他本月13日快速測試呈陽性，至周一(28日)因血管瘤流血而入院，惟最終失救離世，醫管局總行政經理何婉霞認為他的死因未必與新冠肺炎有直接關係。至於其餘4名45至58歲男子，本身分別有長期病患、要洗腎或癌症擴散等。第五波疫情至今累計7,493名患者離世。