第五波逾7千人離世 形容"稍高於流感" 孔繁毅指港死亡率僅0.18%

第五波疫情持續多時，累計逾112.3萬宗新冠肺炎確診，本港亦連續近一個半月每日有確診者離世，最新呈報個案病死率約0.6%。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅推斷，本港實際染疫人數或已超400萬人，故死亡率應為約0.18%。特首林鄭月娥承認感染人數比官方公布的更多，「按常理都知不應只有100萬」，若死亡率以整體感染人數計算會更準確。另，本港昨增7,685宗確診，數字連續3日少於一萬宗，林鄭月娥及衛生防護中心均呼籲市民，在下月的清明節和復活節假期要繼續忍耐，減少外出聚集，以防疫情在分階段放寬社交距離措施前反彈。

衛生防護中心公布最新死亡數字，第五波累計7,207宗個案，呈報個案病死率約0.6%。就新冠疫苗接種情況，已打三針個案整體病死率為0.02%、已打兩針的為0.12%，已打一針或未有接種紀錄的整體病死率，分別為0.84%和3%。孔繁毅昨早在電台節目表示，不認同本港新冠肺炎死亡率高，解釋港大推算本港實際或有逾400萬人感染，如以400萬取代官方收到呈報的112萬宗作分母，死亡率只是約0.18%，較每年流感死亡率稍高。他又預計本港確診數字，或需兩至三周才回落至三位數。

林鄭推斷全港約180萬市民感染

林鄭月娥昨在抗疫工作記者會上，透露孔繁毅過去周末已向她反映過死亡率的計算方法，並認同其說法有理據，政府將在今波疫情後整理和分析實際情況，盼得知更客觀的疫情概況，惟承認評估實際感染人數「唔容易」，亦不認為現時計算死亡率存在錯誤。她並提到，現時政府經核酸檢測和快速測試呈報的陽性個案超過100萬人，但指按常理都知道實際感染人數不應只有100萬，尤其在快速測試陽性結果呈報平台推出前，有不少人在驗出陽性結果後已經痊愈。

近日大埔廣福邨8座大廈已悉數先後被圍封強制檢測，當局指各座大廈的污水均驗出帶有病毒量高的新型冠狀病毒。林鄭月娥昨引用上周五(25日)最先圍封的4幢大廈的數據，指在5,383名受檢人士中，發現263宗確診、陽性比率為4.9%，但如果計及早前已受感染的約20%居民、即1,149人，4廈實際上已有近四分一居民染疫。她又以半條廣福邨近25%的陽性比率，推斷至全港約有180萬名市民感染，惟承認與港大醫學院推算的數字相比還是偏低。林鄭月娥並重申沒有放棄「全民檢測」，但要達致最佳效果，就要選擇最合適時機。