第八代大學生初入職收入貼近歷史高位 組織︰宏觀經濟惡化憂難持續

有調查發現，最新一代、即年約20至24歲大學生的初入職收入中位數較過去四代好。(資料圖片)

年輕世代收入有明顯改善！？有調查發現，最新一代、即年約20至24歲大學生的初入職收入中位數回升至17,424元，相當於1997年的水平，較過去四代有明顯改善，當中收入最高的一成人，初入職收入更達31,945元，是歷代之冠。但負責調查組織指，宏觀經濟繼續惡化，預計收入改善的趨勢恐難持續。

新青年論壇分析1987至2022年綜合住戶統計調查中具有大學學歷人士的收入數據，並以每5年一個世代，即第一代為63至67年出生(現時55至59歲)；至最新一代則為98至02年出生(年約20至24歲)。

組織指，為方便對比不同年份的收入，研究報告中所有收入數字均經過統計處的綜合消費物價指數(通脹)調整。數據顯示，最年輕世代的初入職收入大幅回升，收入中位數由第一代大學學歷勞工的14,330元(1987年)上升至第二代的17,543元(1992年)，其後持續下降，至第七代略為回升，第八代更回升至17,424元(2022年)，更接近歷史高位。