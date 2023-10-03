第八代大學生初入職收入貼近歷史高位 組織︰宏觀經濟惡化憂難持續

年輕世代收入有明顯改善！？有調查發現，最新一代、即年約20至24歲大學生的初入職收入中位數回升至17,424元，相當於1997年的水平，較過去四代有明顯改善，當中收入最高的一成人，初入職收入更達31,945元，是歷代之冠。但負責調查組織指，宏觀經濟繼續惡化，預計收入改善的趨勢恐難持續。
新青年論壇分析1987至2022年綜合住戶統計調查中具有大學學歷人士的收入數據，並以每5年一個世代，即第一代為63至67年出生(現時55至59歲)；至最新一代則為98至02年出生(年約20至24歲)。
組織指，為方便對比不同年份的收入，研究報告中所有收入數字均經過統計處的綜合消費物價指數(通脹)調整。數據顯示，最年輕世代的初入職收入大幅回升，收入中位數由第一代大學學歷勞工的14,330元(1987年)上升至第二代的17,543元(1992年)，其後持續下降，至第七代略為回升，第八代更回升至17,424元(2022年)，更接近歷史高位。
研究發現，第一代人在25至29歲時擁有大學學歷比例僅7.2%，第七代的比例升至56.2%，顯示年輕世代教育水平上升幅度續創新高。但高技能勞工增幅已在近十年快速放緩，致從事低技能職位的大學學歷勞工亦持斷上升，由2002年的5.66萬人增至2022年的16.99萬人，比例則由11.1%升15.7%。當中2018年有高達16.8%大學生勞工從事低技能職位，為歷史新高，至2020年雖降至14.8%，但2021及2022年比例再度上升。
研究亦顯示，若將同期的整體勞工收入與大學學歷勞工收入對比，大學學歷勞工薪酬不單無隨整體上升，反而下跌。如整體勞工收入中位數，由2002年的16,272元升至2022年的20,329元，增幅達24.9%。整體大學學歷勞工收入中位數，則由02年36,982降至22年的34,849元，出現5.8%跌幅。
組織籲政府支持進修及發展新經濟保年輕人收入
新青年論壇召集人鄧咏駿指，過去數年不同統計均反映，有相當數量的高學歷專業人士移民到西方國家，相關業界以高薪請人填補空缺，但全球宏觀經濟環境不佳，通脹持續，對未來大學生的收入水平能否持續，仍抱持審慎樂觀態度。組識建議政府密切監察勞動力市場，加大力度支持年輕人持續進修，並積極開拓創科等新經濟發展，保障收入。