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2023-10-18 19:21:28

第六屆最受香港藥房歡迎品牌大獎｜頒獎典禮圓滿結束 43個獲獎品牌登歷屆之冠 持續推動正版正貨承諾

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由港九藥房總商會主辦，香港靈鋒廣告有限公司協辦，「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮今日（18日）假帝京酒店舉行。

由港九藥房總商會主辦，香港靈鋒廣告有限公司協辦，「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮今日（18日）假帝京酒店舉行。

「正版正貨承諾」計劃多年來為消費者在選購產品方面提供保障，亦是鞏固香港購物天堂美譽的其中一大認證指標。作為香港政府知識產權署委任為藥房界別之唯一「正版正貨承諾」計劃發標貼機構，港九藥房總商會一直致力捍衛香港藥房業界的正面形象，讓消費者買得放心，用得安心，同時構建優質產品的信譽平台。

而藥房界年度盛事、由港九藥房總商會主辦，香港靈鋒廣告有限公司協辦，「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮今日（18日）假帝京酒店舉行，以表揚一眾傑出品牌過去一年的努力，激勵品牌精益求精，同時增強優質產品在市場上的知名度。本屆共有43個優秀的獲獎品牌，為歷屆之冠。

「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮 「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮 「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮 「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮 「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮 「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮 「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」頒獎典禮

鍾錦榮：商會喜迎50周年 感謝社會各界支持及協力推動業界經濟

適逢2023年是港九藥房總商會成立50周年，港九藥房總商會會長鍾錦榮先生致辭時，感謝社會各界人士一直以來支持商會發展：「港九藥房總商會跨越半世紀，我們努力、積極維護業界的合理權益，多年來一直為消費者提供正版正貨指引，致力監督不合理價格出售及品質未達標準的不良藥房，剔除不合資格的會員，捍衛香港藥房零售界的正版正貨形象。」

鍾錦榮亦提到，2023年是香港經歷疫情後全面復常之年，過去數年香港百業艱難，但仍無阻各大品牌奮力求進，本屆的獲獎品牌一如以往保持高質素，而是次大獎能夠取得完滿成功，實有賴評審委員會及參與品牌共同努力。

港九藥房總商會會長鍾錦榮先生

港九藥房總商會會長鍾錦榮先生

林偉文：品牌堅持正面形象、良好的商譽 才能在市場上脫穎而出

而港九藥房總商會理事長林偉文先生同樣表示，港九藥房總商會一路走來不容易，眼見藥房會員遍佈18區街頭巷尾，實在誠摯感謝及衷心祝福社會各界人士對商會的支持。林偉文認為，企業品牌需要社區藥房，社區藥房同樣需要優質的品牌產品，面對環球經濟困難，品牌需要堅持正面形象、良好的商譽才能在市場上脫穎而出：「舉辦大獎正正能夠幫助一眾脫穎而出的優質品牌，提升在市場上的知名度，亦能讓消費者對品牌更有信心，同時助品牌提升市場競爭力。」

港九藥房總商會理事長林偉文先生

港九藥房總商會理事長林偉文先生

何炳基：見證業界對優質品牌的熱誠 對香港零售業未來投下信心一票

港九藥房總商會一直擔任會員與政府及組織之間的橋樑，港九藥房總商會監事長何炳基先生指，商會會定期作諮詢及發表意見，協助政府推行有關衛生、藥物及零售各方面的政策與法例，期望並相信商會日後會繼續團結業界，致力維護業界良好聲譽。

對於本屆獲獎品牌數目為歷屆之冠，何炳基表示大獎由2016年舉辦至今，除了有堅持扎根香港的老字號，亦有憑創新突圍而出的新生代產品，足以證明業界對優質品牌的熱誠，亦對香港零售業未來投下信心一票。

港九藥房總商會監事長何炳基先生

港九藥房總商會監事長何炳基先生

增設「連續五屆最受香港藥房歡迎品牌」獎項

本年度「最受香港藥房歡迎品牌大獎」更首度增設「連續五屆最受香港藥房歡迎品牌」獎項，以嘉許作出持續努力的優秀品牌。獲獎品牌包括（排名不分先後）﹕膽固清 - 暉致醫療管理有限公司、撒隆巴斯外用消炎止痛貼久光製藥（香港）有限公司、必理痛特強傷風感冒丸葛蘭素史克消費保健品（香港）有限公司、美贊臣A+ - 美贊臣營養品（香港）有限公司、雅培低糖加營素美國雅培製藥有限公司、CONTOUR CARE血糖監察系統健臻醫療保健香港有限公司、威而鋼（偉哥） - 暉致醫療管理有限公司。

本年度「最受香港藥房歡迎品牌大獎」更首度增設「連續五屆最受香港藥房歡迎品牌」獎項。 本年度「最受香港藥房歡迎品牌大獎」更首度增設「連續五屆最受香港藥房歡迎品牌」獎項。

2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」獲獎品牌：

（排名不分先後）

「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」獲獎品牌 （排名不分先後） 「2022-2023年度最受香港藥房歡迎品牌大獎」獲獎品牌 （排名不分先後）
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