第六屆香港公共關係獎2025啟動 增文體旅遊傳訊及企業刊物設計獎項類別

由香港公共關係專業人員協會舉辦、有公關界「奧斯卡」美譽的「第六屆香港公共關係獎2025」，今日(11日)正式啟動，活動今年以「聯通業界 成就卓越」為主題，並特別新增「文化、體育及旅遊傳訊」及「企業刊物設計及傳播」兩大全新獎項類別，大會希望新獎項能反映這些領域在現代傳訊策略日趨重要的地位。 本屆的「香港公共關係獎」涵蓋10個公關案例獎項、2個個人獎項、1個專上學生獎項及2個特別獎項 –「最高榮譽大獎」及「最佳創意獎」。本屆獎項須經網上報名及提交案例，所有參賽作品須在2023年4月1日至2025年3月31日期間執行並/或已完成的公關項目。

評審團由袁金浩 FHKIoD 擔任首席評判，其他評審團成員包括多來自商界、公關行業、 傳媒、非政府組織及學術界的領袖，為各奬項進行評審。「第六屆香港公共關係獎 2025」由即日起接受報名，於 6 月 6 日或前報名更可享早鳥優惠，2025年7月 4 日為案例呈交截止日，頒獎典禮暨晚宴將於2025年12月舉行。

胡定旭：公關需掌握AI變革機遇 「第六屆香港公共關係獎 2025」籌委會主席胡定旭在啟動禮上表示，香港公共關係大獎自 2010 年創立以來，已表揚超過 100 個傑出的公關項目，並彙集了超過 300 份業界優秀案例。他亦特別感謝「香港公共關係獎」的創辦人之一陳祖澤一直以來的鼎力支持，並擔任本屆籌委會的榮譽顧問。

胡又提到，本屆以「聯通業界，成就卓越」為主題，每一份參選作品不僅是專業水平的體現，更是推動行業進步的重要動力。為緊貼行業趨勢，今屆特別新增「文化、體育及旅遊傳訊」及「企業刊物設計及傳播」兩大獎項類別，以反映這些領域在現代傳訊策略日趨重要的地位。 他強調在數碼化浪潮下，公關專業人員需要掌握科技趨勢，特別是人工智能(AI)帶來的變革機遇。他鼓勵公關業界勇於創新，善用科技提升傳訊的成效，共同塑造公關行業的未來。