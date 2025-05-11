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2025-05-11 19:43:00

第六屆香港公共關係獎2025啟動 增文體旅遊傳訊及企業刊物設計獎項類別

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「第六屆香港公共關係獎 2025」榮譽顧問陳祖澤籌委會主席胡定旭副主席兼首席評審袁金浩連同籌委會主要成員一同主持啟動儀式，標誌今屆的「香港公共關係獎」正式展開。

「第六屆香港公共關係獎 2025」榮譽顧問陳祖澤籌委會主席胡定旭副主席兼首席評審袁金浩連同籌委會主要成員一同主持啟動儀式，標誌今屆的「香港公共關係獎」正式展開。

由香港公共關係專業人員協會舉辦、有公關界「奧斯卡」美譽的「第六屆香港公共關係獎2025」，今日(11日)正式啟動，活動今年以「聯通業界 成就卓越」為主題，並特別新增「文化、體育及旅遊傳訊」及「企業刊物設計及傳播」兩大全新獎項類別，大會希望新獎項能反映這些領域在現代傳訊策略日趨重要的地位。

本屆的「香港公共關係獎」涵蓋10個公關案例獎項、2個個人獎項、1個專上學生獎項及2個特別獎項 –「最高榮譽大獎」及「最佳創意獎」。本屆獎項須經網上報名及提交案例，所有參賽作品須在2023年4月1日至2025年3月31日期間執行並/或已完成的公關項目。

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評審團由袁金浩 FHKIoD 擔任首席評判，其他評審團成員包括多來自商界、公關行業、 傳媒、非政府組織及學術界的領袖，為各奬項進行評審。「第六屆香港公共關係獎 2025」由即日起接受報名，於 6 月 6 日或前報名更可享早鳥優惠，2025年7月 4 日為案例呈交截止日，頒獎典禮暨晚宴將於2025年12月舉行。

「第六屆香港公共關係獎 2025」啟動邀請了在創科領域的專家，包 香港科技大學商學院 金融學副教授蔡達銘、達數字科技有限公司創辦人兼行政總裁陳迪源，以及 源大數 據科技有限公司的共同創辦人及首席顧問張榮顯，分享如何善用 AI 以提升溝通策略及應 對新興挑戰。 「第六屆香港公共關係獎 2025」榮譽顧問陳祖澤籌委會主席胡定旭副主席兼首席評審袁金浩連同籌委會主要成員一同主持啟動儀式，標誌今屆的「香港公共關係獎」正式展開。 第六屆香港公共關係獎籌委會主席 胡定旭致開幕辭。

胡定旭：公關需掌握AI變革機遇

「第六屆香港公共關係獎 2025」籌委會主席胡定旭在啟動禮上表示，香港公共關係大獎自 2010 年創立以來，已表揚超過 100 個傑出的公關項目，並彙集了超過 300 份業界優秀案例。他亦特別感謝「香港公共關係獎」的創辦人之一陳祖澤一直以來的鼎力支持，並擔任本屆籌委會的榮譽顧問。

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胡又提到，本屆以「聯通業界，成就卓越」為主題，每一份參選作品不僅是專業水平的體現，更是推動行業進步的重要動力。為緊貼行業趨勢，今屆特別新增「文化、體育及旅遊傳訊」及「企業刊物設計及傳播」兩大獎項類別，以反映這些領域在現代傳訊策略日趨重要的地位。

他強調在數碼化浪潮下，公關專業人員需要掌握科技趨勢，特別是人工智能(AI)帶來的變革機遇。他鼓勵公關業界勇於創新，善用科技提升傳訊的成效，共同塑造公關行業的未來。

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