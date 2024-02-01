第十一屆迪士尼幻想工程香港挑戰賽 創意打破學科局限 正式踏上幻想工程事業之路

單憑「想像」也許未必能夠夢想成真，但在迪士尼，只要有足夠的想像力和創意，一切的不可能都變成可能！ 「迪士尼幻想工程2024香港挑戰賽」頒獎典禮於1月31日在香港迪士尼樂園酒店睡公主宴會廳圓滿結束。今屆「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」以可持續發展及多元共融為題，吸引了超過300名學生參賽。香港華特迪士尼幻想工程創意發展總監潘素齡解釋，藉著比賽來推廣文化遺產，吸引更多人關心保育問題，同時透過說故事來推廣多元共融，亦是迪士尼的核心價值。 脫穎而出的冠軍隊伍為「Lost and Found」，隊員分別是香港教育大學幼兒與家庭研習系的鄭樂瑤同學、香港城市大學創意媒體系的陳燊佳同學，以及香港浸會大學視覺藝術系的卓文鈺同學。亞軍隊伍「Pomelo Dreamers」來自香港大學建築學系的侯思齊同學、楊凱菱同學和鍾遠儀同學。季軍隊伍則是「Starlight」，她們是由北京師範大學–香港浸會大學聯合國際學院（珠海）劉思敏同學、申妍紅同學及錢藝文同學組成。

冠軍隊伍「Lost and Found」與「迪士尼幻想工程2024香港挑戰賽」頒獎嘉賓合照。（林俊源攝）

這次挑戰賽邀請到文化體育及旅遊局局長楊潤雄為頒獎典禮擔任主禮嘉賓，今年比賽於大灣區內擴展，吸引來自香港、廣州、珠海、深圳及澳門院校的年輕人、近100支隊伍參加，並首次開放至所有學科，將比賽提升至更佳的平台，讓不同背景的年輕人展示他們無限的創意，並互相交流。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，迪士尼所做的一切源於創意和創新，而說故事的力量將我們聯繫在一起。這個比賽在香港迪士尼具有特殊地位，激發創新的故事敍述，貫徹迪士尼的核心精神，同時支援青年發展。

香港華特迪士尼幻想工程創意發展總監潘素齡表示，「迪士尼幻想工程2024香港挑戰賽」除了考驗參賽者的創意性，展現各種技術、美術和創意設計作品，更考驗參賽者的說故事能力（Storytelling）、應變能力，以及團隊合作精神。比賽不單是一個平台，更可以讓同學們參與多項嶄新的虛擬體驗（例如工作坊），並有機會獲得業內頂尖專業人士指導及啟發，能夠提升同學們的演講技巧，屬於非常難得的學習機會。

「迪士尼幻想工程2024香港挑戰賽」冠軍隊伍–Lost and Found：（左至右）鄭樂瑤同學Yoyo、陳燊佳同學Jolie（林俊源攝）

冠軍隊伍「Lost and Found」成員之一的Yoyo，就讀幼兒與家庭研習學科，她表示只要有一顆熱愛創作的心，都應該給予自己機會，即使沒有就讀相關科目，也不應該受到學科的限制，而放棄發掘更多自己的潛力。至於另一位「Lost and Found」隊員陳同學Jolie，因第一次參賽未如理想，而選擇再一次參加「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」，她表示今次最大的得着不僅是能成功晉身決賽，更有幸參與工作坊，並得到專業導師的指導，期望可以藉著實習機會，向其他創作者學習。 今屆冠軍隊伍將獲贈港幣25,000元現金獎勵，並獲資助到訪其他迪士尼度假區交流，以及贏得華特迪士尼幻想工程的工作機會，於香港進行為期三個月的實習，與幻想工程師合作。