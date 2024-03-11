第十二屆「十一良心消費運動」今閉幕 魔術師助SEN學生建自信 盼魔術用於社會

特殊教育需要(SEN)學生在學習、生活方面均需面對各種困難。幫助他們克服困難，除須校方和家長的耐心外，魔術亦可大派用場。魔術師Keanu自細接觸魔術，19歲時更以職業魔術師週遊列國、到處表演，並樂於參加當地的義務工作。然而，一位患癌症的小觀眾去世令Keanu大受打擊，不禁重新思考魔法的存在意義；大感「魔術不只是娛樂，係一種解釋問題的能力」，令他成立社企「魔法社創家」，通過提供魔術培訓，幫助SEN學生建立自信，改善社交技巧，盼把魔術用於社會。
Keanu透露自己亦是受過度活躍症困擾的人；因而令他萌生服務SEN學生的念頭。在魔法社創家，學員將接受基礎的魔術技巧和表演技巧培訓；有潛質的學員將獲得額外的培訓機會，並有機會在學校工作坊中表演以賺取收入。他提到，SEN學生有不同類型，魔法社創家會安排合適的魔術予他們，如ADHD的小朋友會安排玩視覺化的魔術，令他們練習期間，不斷刺激多巴胺；自閉症生則接觸系統化的魔術或製作魔術機關。Keanu坦言，社會普遍認為SEN學生能力有限，令他們的就業率亦較低；但他相信，「佢哋可以係你唔明原理下做到奇蹟」，SEN學生連魔術都能習得，那其他工作技能都一定學到。
為準退休人士提供跑步訓練課程
除了SEN學生，社會亦有不少需要幫助的群體。其中「SciMax Sports Limited」為準退休人士提供跑步訓練課程。創辦人黃家豐指，50至60歲的準退休人士身體或出現毛病，亦對即將要退休感到徬徨；有見社會欠缺幫助準退休人士的支援，故用自己的專長──跑步，幫助他們改善身體和培養新興趣。
課程中多位學員會一同學習跑步之餘，亦可互相認識結交新朋友；而跑出優良成績或完馬拉松的學員更會被送贈只限50件的「粉紅戰衣」。黃家豐直言，學員起初都擔心自己跑不動，隨著訓練不少學員變得能夠跑馬拉松，直言「令到人發現自己原來仲跑得」便是工作中最大的成就感。
十一良心消費運動順利完成
魔法社創家和SciMax Sports Limited在第十二屆「社企嘉許計劃」分別獲得新進社企大獎和卓越表現社企大奬，此計劃由豐盛社企學會推出，旨在鼓勵更多企業及機構一同支持社企可持續發展及推動良心消費；並在第十二屆「十一良心消費運動」閉幕暨嘉許典禮頒發。
豐盛社企學會總幹事及聯合創辦人關志康表示，今年十一良心消費運動順利完成，有乃每間參與社企及商企在過去一年間盡心盡力實踐社會使命，亦期望大家能在明年再創佳績，繼續以實際行動扶助弱勢，攜手達成『以消費改變世界』的願景。