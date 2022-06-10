第十屆恒隆數學獎明年舉行 3月31日前接受報名

第九屆恒隆數學獎頒獎晚會昨日﹙9日﹚圓滿舉行，隨即宣佈下一屆恒隆數學獎謹定於下年舉行，並於3月31日前接受報名，詳情將於今年年底會公布。

昨日晚會的焦點是來自經濟、工程及複合系統領域的專家，包括系統創新實驗室Zeroth Labs Bernise Ang、香港科技大學環境及可持續發展學部助理教授陳晋登、建築系統與環境工程顧問EnergyGlare聯合創辦人及行政總裁Rumen Yordanov，就《以數學拯救世界：量化可持續發展之路》為題進行討論。他們亦討論現時全球在可持續發展上的挑戰與機遇，並探索數學和大數據科學如何幫助人類和地球創造更好、更可持續的生活方式。

恒隆數學獎創辦人之一、恒隆地產董事長陳啟宗昨日在晚會上指，很高興能藉此晚會，讓專家們就數學如何在可持續發展的道路上扮演重要角色展開一場精彩的討論，同時亦希望年輕的得獎者能夠從討論中得到啟發，並在建設可持續未來的過程中參與其中。

恒隆數學獎是兩年一度為香港中學生而設的數學研究比賽，鼓勵學生發揮數理創意潛能，激發他們對知識探索的熱情。自 2004 年成立以來，恒隆數學獎已有超過 2,400 名學生參與，為香港培養年輕的數研人才帶來深遠的影響。

第十屆恒隆數學獎謹定於2023年舉行，詳情將於今年年底公布。如欲了解更多恒隆數學獎的資訊，請瀏覽：

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