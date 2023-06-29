第四批海外醫生認可資格出爐 內地3大學首上榜

政府公布第四批海外醫生認可資格名單，再多3間內地大學上榜，包括中山大學、清華大學和浙江大學，其餘主要是英國、美國、澳洲的醫學院。醫務衛生局長盧寵茂指，內地大部分醫學院課程都有英文成分，英語水平亦相當高，當局會持續評估有關課程是否符合本港要求。
由衛生署長兼任的醫生註冊主任昨根據《醫生註冊條例》，公布第四批涵蓋25項獲特別註冊委員會承認醫學資格的名單，令註委會建議承認的醫學資格增至100項。
新增名單涵16英美院校
最新公布的名單包括5間內地大學，其中中山大學、清華大學和浙江大學是首度有課程獲認可，復旦大學和上海交通大學則各新增兩個醫學學士課程。名單上其餘新增獲認可的課程，有13個來自英國、3個來自美國、2個來自澳洲院校。
盧寵茂昨出席立法會前廳交流會後，被問到是否首次有認可課程中文教學時，解釋現時審批的內地院校課程，大部分都是雙語教學，又指現時內地大部分醫學院課程都有英文成分，英語水平亦相當高，當局會持續評估這些課程是否可以符合要求。他強調，整體目標是課程的水準和質素是要大致上與本港兩間醫學院的水平相若，確保循特別註冊來港的非本地培訓醫生質素，與本地培訓醫生相若。
第四批獲承認醫學資格名單將於明日刊憲及生效，並將於下月5日提交立法會，進行先訂立後審議的程序。
擬修例引入內地護士
另外，新民黨立法會議員李梓敬指本港醫護人手短缺，建議輸入內地護士。他引述醫衛局回應指，內地護士受法例所限只能以「交流」形式來港，日後可考慮修例容許引入內地護士。