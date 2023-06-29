第四批海外醫生認可資格出爐 內地3大學首上榜

政府公布第四批海外醫生認可資格名單，再多3間內地大學上榜，包括中山大學、清華大學和浙江大學，其餘主要是英國、美國、澳洲的醫學院。醫務衛生局長盧寵茂指，內地大部分醫學院課程都有英文成分，英語水平亦相當高，當局會持續評估有關課程是否符合本港要求。

由衛生署長兼任的醫生註冊主任昨根據《醫生註冊條例》，公布第四批涵蓋25項獲特別註冊委員會承認醫學資格的名單，令註委會建議承認的醫學資格增至100項。