第四日見立會議員 法律界 紀律部隊 據悉夏寶龍指反對不等於民主

港澳辦主任夏寶龍昨繼續第四日訪港行程，他上午先到立法會與議員閉門交流，下午就先後到律政中心和政府總部，會見法律界代表及紀律部隊高層。據了解，夏寶龍在立法會再次提及遊行、示威並非唯一表達民意的方法，但亦非完全抗拒、否定，並指不是反對便等於民主。保安局長鄧炳強會後引述夏寶龍提醒，危害國家和香港安全的情況仍然存在，本港必須居安思危，又重申港人遊行集會權利，均受《基本法》和《港區國安法》保障。

夏寶龍昨首度到訪立法會大樓，與逾80名議員在會議廳閉門交流。消息指，會面歷時約一個半小時，他在議員發言後發表約半小時講話，交流期間提到立法會應團結、支持政府依法施政。消息又指，夏寶龍稱香港要有高質素民主，並非反對或「一人一票」便等於民主，最重要是諮詢、多聽意見，而西方民主也有很多不足之處。

6名議員獲發言機會

立法會主席梁君彥會後引述對方指，滿意現屆立法會的工作，鼓勵議會繼續在行政主導下做好工作，又形容若沒有《港區國安法》和「愛國者治港」原則，「我諗任何特首都唔夠膽安排呢個交流。」他指，今次是首次有中央領導人到訪，屬於歷史性時刻。交流期間，新民黨葉劉淑儀、民建聯李慧琼、建制派「班長」廖長江、經民聯盧偉國和工聯會黃國，是5名指定發言的議員，實政圓桌田北辰則是唯一成功舉手發言的議員。

有舉手但未被選中的新思維狄志遠，很遺憾未有機會發言，又認為多元社會必然會有不同聲音，而主要的聲音都是有道理、建設性，他會繼續堅持表達民意。