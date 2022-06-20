第四輪藝發基金今起接受申請　8月31日截止 (附表格連結)

社會福利署(社署)今日宣布，第四輪「殘疾人士藝術發展基金」(藝發基金)即日起接受合資格的機構或團體申請，所有根據《稅務條例》(第112章)第88條獲豁免繳稅的非牟利機構，只須具備最少2年為殘疾人士提供有系統的藝術活動或訓練項目的經驗，均可提出申請，截止日期為8月31日。

社署指，政府一直致力推廣殘疾人士參與康樂、體育及文化藝術活動，提供合適的活動和設施，讓他們有機會發展潛能和提高生活質素，並鼓勵他們積極參與群體活動，全面融入社會，在《2017年施政報告》中宣布設立由社署管理的藝發基金後，藝發基金秘書處已於2019年3月成立，並已預留2.5億元資本，資助殘疾人士藝術項目和活動。

項目分兩層面 助殘疾者拓藝術事業

當中藝發基金項目分為兩個層面，第一層項目包括為殘疾人士提供基礎及持續的藝術訓練班或課程，讓他們增進藝術知識和培養對藝術的興趣，並發展他們的藝術潛能；第二層項目旨在資助機構舉辦較為大型、具影響力和持續性的項目，協助擁有優厚藝術潛質的殘疾人士追求卓越，在表演、視覺或創意藝術的範疇上發展個人事業。

有興趣的機構或團體，可瀏覽社署網頁，了解相關詳情和下載最新版本的申請表格，或透過網上表格完成申請程序。