第12屆香港美食嘉年華10.25舉行 每天派免費紅白酒

廠商會主辦的「第12屆香港美食嘉年華」於下周六(25日)起一連9日葵涌運動場舉行，320個攤位提供過百項購物優惠。今年全新推出「10蚊開心購」，多款產品僅售10元供搶購；兩大餐飲區提供包括140年歷史的魚餅、專業調酒師調製的雞尾酒等美酒佳餚。廠商會指，香港零售市道有回暖跡象，相信活動有20萬人入場。
第12屆香港美食嘉年華分6大主題區，新設的「10蚊開心購」，當中有原價68元的「Dogma西拉粉紅白酒」、69元的「ASANA360補肝素旅行裝」、售88元的「天御坊天然零添加醋黑豆等，一律以10元發售。
至於「為食 Guide」和「Chill飲 Chill食區」兩大餐飲專區設超過70個熟食和美酒攤位，大會在每日下午3時及5時的happy hour時段，免費派發50杯紅白餐酒，配合busking表演。適逄萬聖節，嘩鬼巡遊、魔術表演、兒童K-Pop舞蹈大賽亦會舉行。
內地非遺食品參展推廣
首次參展的「業昌食品」在展會期間推出內地「順德非遺鯪魚產品」之一的「均安魚餅」，其製作技藝代表性傳承人張長榮指，均安魚餅技藝已有140年歷史。是次參展主要想讓順德非遺鯪魚產品「走出順德，邁向國際」，讓港人認識這款具歷史的食品。
另一個展商「大埔振興牛丸」將推出10元牛丸等優惠。企業傳訊經理劉慧儀表示，有感香港零售市道持續回暖，相信市民在嘉年華期間會更願意消費購物。而公司今次會安排「牛丸原粒試食」，讓市民更加盡興。
盧金榮：零售市道持續回暖
廠商會會長盧金榮指，在政府「無處不旅遊」政策及各界打造「盛事經濟」的共同努力下，零售市道持續回暖。剛過去的十一黃金周更迎接超過130萬人次的內地旅客。廠商會副會長施榮恆表示，預計嘉年華入場人數達20萬，料生意額約1億元，與去年相若。
每晚7時後免費入場
嘉年華的開放時間為上午11時至晚上9時，入場費6元，每晚7時後免費入場；身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場；訪港旅客可憑旅遊證件到旅客中心免費領取嘉賓券入場