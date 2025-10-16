第12屆香港美食嘉年華10.25舉行 每天派免費紅白酒

廠商會主辦的「第12屆香港美食嘉年華」於下周六(25日)起一連9日葵涌運動場舉行，320個攤位提供過百項購物優惠。今年全新推出「10蚊開心購」，多款產品僅售10元供搶購；兩大餐飲區提供包括140年歷史的魚餅、專業調酒師調製的雞尾酒等美酒佳餚。廠商會指，香港零售市道有回暖跡象，相信活動有20萬人入場。

第12屆香港美食嘉年華分6大主題區，新設的「10蚊開心購」，當中有原價68元的「Dogma西拉粉紅白酒」、69元的「ASANA360補肝素旅行裝」、售88元的「天御坊天然零添加醋黑豆等，一律以10元發售。