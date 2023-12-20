第18屆「愛心獎」頌獎典禮 【愛心水滴．匯流成海】常懷感恩之心．行愛心之舉

由香港澳台灣慈善基金會愛心獎主辦，鳳凰衛視協辦及製作、東西方慈善論壇、陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、台灣吳修齊、吳俊傑公益基金會、現代財經基金會協辦的第18屆2023「愛心獎」頒獎典禮，已在12月9日（星期六）於香港鳳凰衛視大埔總部圓滿結束。 今屆「愛心獎」頌獎典禮是疫情之後，首次回歸香港舉行，因此邀請了香港特區前律政司司長梁愛詩、民政及青年事務局副局長梁宏正、中聯辦台務部前部長唐怡源、中國公益研究院理事長王振耀、愛心獎終選委員會主席李焯芬、北京大鴯翔宇 慈善基金會創始會長週秉德、中國發展研究基金會原副理事長盧邁、《中國慈善家》總編輯劉婉媛、老牛兄妹基金會理事長牛犇、東西方慈善論壇執行總裁王慶泓、鳳凰衛視董事 局主席兼行政總裁許威、現代財經基金會董事長黃輝珍、副董事長李伸一、港澳台灣慈善基金會主席王茂林、永遠榮譽主席錢立祐、張炳煌、副主席陳趙滿菊、李嘉音、林俊傑、翟普出席，共同攜手傳揚愛心。

「愛心獎」自2006年起創立，至今成立18載，以香港為基地，走向台灣地區、中國內地、全球華人。港澳臺慈善基金會創會主席、愛心獎創辦人林添茂先生表示期望由2025年（第20屆愛心獎）開始，愛心獎將不分國家、種族、宗教，在全世界共選愛心楷模，用愛心把全球慈善家、公益機構連結，共融發展。 十八年風雨兼程，十八載戮力同心！

中國公益研究院王振耀理事長致辭

王振耀理事長在致詞中表示，愛心大獎已跨越各類疆界，成為華夏民族共同光大仁義禮智信美德，凝聚修齊治平至善大道的璀燦明珠。 一直以來，港澳台灣慈善基金會與鳳凰衛視秉承水利萬物而不爭的上善之道理念，聚善聚智，上下求索，搭建機制，昇華共識；兩岸四地各界併華人華僑，精心呵護，培育、加持、賦能，彰顯和平仁愛智慧，已經鑄就中華民族自立於世界民族之林的一統愛心善業！歷史亦會將繼續證明：愛心獎所激勵的各位先進在民族復興的歷史偉業中所奉獻的向上向善之功德，正在成為一種新的民族精神而永續傳承發揚。最後，王理事長更特別要向梁愛詩主席、林添茂主席致以崇高的敬意。 古語有云：18姑娘一朵花

愛心獎終選委員會李焯芬主席致辭

愛心獎終選委員會李焯芬主席在致詞中表示，「歷年獲得愛心獎的好人好事，至今累計已達114個典範例子，各有其美麗動人之處。愛心獎不只是一朵花，更是個百花齊放的大花園。每一個人間大愛的例子，都是值得大家學習的好榜樣，亦是一種『愛的教育』。」 合共頒發七名愛心獎得主 為了答謝和鼓勵更多的愛心人士及機構，繼續在社會無私地奉獻上愛心，愛心獎從粵港澳台地區中，篩選一共七名的愛心獎得主。包括被譽為5A級公募基金會的上海宋慶齡基金會；廣東公益卹孤助學促進會創辦人王頌湯；曾擔任廣東獅子會會長、阿拉善SEE基金會秘書長劉小鋼；深圳市恆暉公益基金會創辦人陳行甲；香港佛教聯合會會長、西方寺方丈釋寬運大和尚；萬昌基金會創辦人、宏致電子股份有限公司董事長袁萬丁；癌症希望基金會。 內地得獎者：

上海宋慶齡基金會是海內外具影響力公募基金會，以繼承與弘揚宋慶齡思想和精神，關心婦女、兒童等健康發展，積極推動公益行業和社會進步。在每次需要救援行動時，劉小鋼總是衝在最前線，募集與協調資源，提供及時有效的援助，包括南方冰災、汶川大地震、新冠疫情、河南水災等。 另外，王頌湯曾試過綁著護腰、拄著拐杖下鄉訪查，累計志願服務超逾4萬小時，亦感召4千多名志願者，募款2.69億元，資助37,600名孤貧學生，救助4,500名重症貧童，資助額2.11億元。而陳行甲建立「聯愛工程」公益項目，通過「兒童癌症綜合控制實踐」，在河源市救助170名白血病患兒，幫當地人民醫院建立兒童血液科；透過衛生技術評估實務研究，推動兩種兒童白血病臨床特效藥物進入國家醫療保健目錄。 香港得獎者：

釋寬運大和尚秉持「教演天台，行歸淨土」理念，積極推動社福慈善及文化教育，多年來捐贈多所中小學及希望學校，創建道場、探訪長者，並向災區群眾提供援助。 台灣得獎者：

袁萬丁多年來已捐贈上億台幣打造百台公益車輛，並每輛車皆以優秀員工為名，讓善心種子萌芽到各個家庭與群體，從台灣最南端捐款到甘肅大西北助學，願愛循環永續傳承。身為病友領航員的癌症希望基金會，透過知識力、生活力、復原力、參與力，運用專業醫療知識，提供多元生活輔助與學習課程，鼓勵癌友更有自信且主動地，參與醫療決策，協助癌友早日康復，回歸社會、發揮影響力。