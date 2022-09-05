第22屆「中學生天文訓練計劃」 系統化教學和實習 培養天文愛好者

天文學涉及多個領域，除了觀測天象外，更與歷史神話、中西曆法、天體物理學、航天科技等範疇息息相關，領域之廣，令很多初學者無從入手。自2000年開始，香港太空館每年與香港中文大學物理系及香港天文學會合辦「中學生天文訓練計劃」（中天訓），為對天文學有興趣的中四及中五學生提供較全面和系統性的天文學訓練，由淺入深教授天文知識。第二十二屆中天訓已順利結束，共有65位學員順利完成計劃。畢業學員將會繼續向同學及朋友推廣天文知識，讓更多人愛上天文學。

三位應屆中天訓的畢業學員，來自耀中國際學校中學部的蔡瑤瑤同學、真光女書院的楊凝熙同學，以及聖言中學的白璟泰同學於分享心得時，都指在導師悉心的教導下，他們不但可以循序漸進和形象化地學習抽象的理論，更從中領略到籌劃天文活動的技巧。三位學員皆希望日後在校內舉辦活動，分享學習天文的樂趣。

天文學涉及範圍廣泛 或投身天文教學工作

「我早於小學六年級時接觸天文學，曾報讀其他機構主辦的天文課程，升中後亦參與校內天文學會。後來經師兄介紹，而自己亦對中天訓感興趣，所以便報名參加了今屆計劃。」白璟泰續指，計劃內容豐富，既要探討天文理論，亦要參與實踐活動，例如學習如何籌備天文活動和使用天文儀器等，「一開始以望遠鏡觀星時亦覺困難，但當成功找到目標，看到星體時便感到很滿足。」這些知識和體驗，都使他日後籌備天文活動時更得心應手。

他最難忘由太空館館長主持的中國古天文工作坊，因在網上可以找到不少有關宇宙論或相對論的資料，但與中國古天文相關的卻不多，故他特別難忘。他指，天文學涉獵不同範疇的學問，如歷史、星座神話、物理學、航天史等，而計劃則讓他接觸到各方的知識。他會以中天訓作起點，日後繼續鑽研天文知識，增值自己。他平日喜愛到郊外觀星，未來亦希望從事天文教育的工作，如到中小學開辦興趣班，教授天文知識。

計劃 提供入門 機會 難忘太空館天台觀星

因為覺得星球很美麗，而宇宙中亦尚有很多未知的謎題有待人類探究，所以楊凝熙自小對天文學感興趣。她曾參加本港其他大學舉辦的暑期天文體驗課程，但課時不長，所以當時對天文的認識仍很片面。後來學校老師推介中天訓，指計劃可讓同學深入學習天文知識，她隨即報名參加。中天訓內容全面，學員不但能在理論課中學習宇宙結構和起源、星系演化等知識，亦可透過工作坊認識天文望遠鏡和星空模擬軟件的使用方法。

「天文學涉及的範疇太廣泛，中天訓是個契機，讓我們接觸到不同方面的知識，之後可以按個人興趣上網去查找更多資料。」她最難忘於太空館天台以雙筒望遠鏡觀測鬧市中可見的亮星，是疫情下難得與學員和導師見面的實體活動。計劃除了滿足她的好奇心，亦提供一個系統化的學習平台，讓她在導師的協助下，更詳細了解天文知識。她作為校內的科學學會主席，希望結合中天訓的經驗，在學校舉辦天文活動。雖然她暫時未肯定將來會否選修天文相關的學科，但她仍會繼續觀星和研讀天文論文。

理論結合 實踐 發掘宇宙奧妙

有別於另外兩位學員，蔡瑤瑤以往對天文學沒有太大興趣和認識，直至去年，她在校內得知中天訓，才激發起自己對天文學的興趣。她指，中天訓理論和實踐並重，所學的知識和技能亦要融會貫通，例如他們須在第一學期打好天文知識的基礎，到第二學期再學習以電腦軟件模擬星象，為實地觀星做好準備。而計劃中最讓她驚訝的是要學習深奧的相對論，雖然一開始有點不知所措，但導師講解生動，讓她輕易理解到理論概念。

蔡瑤瑤由起初對天文學可算一無所知，完成中天訓後，她現時自行看書或上網查資料時，都較容易明白當中的內容。「宇宙和天文都很神奇，有很多未知等着我們去發掘。」她憶述，初次以望遠鏡看到木星和附近的衞星，以及土星的行星環，便覺得相當震撼。未來如有機會，她希望可以從事天文教育的相關工作，啟發更多人欣賞宇宙奧妙之處。