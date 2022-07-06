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2022-07-06 16:00:00

第28屆香港國際教育展7.9開鑼 全方位掌握升學進修及海外移民資訊

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香港中華廠商聯合會（廠商會）昨（5日）舉行新聞發布會

（左起）智博士機器人與編程（香港）有限公司主教練張安妮、領智教育移民有限公司董事黎名駒、學友社學生輔導顧問吳寶城、廠商會會長史立德博士BBS MH太平紳士、廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆BBS太平紳士、智博士機器人與編程（香港）有限公司聯合創始人楊振泰等出席5日的新聞發布會。

隨著本港疫情相對緩和，香港中華廠商聯合會（廠商會）昨（5日）舉行新聞發布會時透露，各項大型展覽活動將於今年下半年陸續登場，打頭陣就有「第28屆香港國際教育展」，將於79 10日於香港會議展覽中心舉行。今屆展覽將設有「海外升學區」、「本地升學區」、「持續進修及課外活動區」及「台灣升學區」4大展區，雲集超過750家來自18個國家及地區的院校和教育機構參與。參展商亦包括本港各大紀律部隊，將向年青人和入場人士分享各部門的青少年活動及最新的招募資訊和發展前景。

廠商會會長史立德

廠商會會長史立德透露，今屆教育展安排超過30場升學講座及星級分享會，請來各紀律部隊、不同國家的駐港領事館代表，以及多位專家名人擔任演講嘉賓，分享他們的成功之道。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆指，今屆教育展面向不同年齡層、不同升學需要和興趣的人士：「我們將為學生和家長提供一站式的升學、就業途徑及資訊，協助他們作出最合適的升學抉擇。」施主席續指，教育展與時並進，緊貼市場需要和趨勢，因應不少國家已放寬簽證要求及旅遊限制，將會吸引更多學生到海外升學，今屆教育展將會為入場人士提供好機會，讓他們了解更多熱門和新興目的地的升學及留學移民選擇，並提供專業意見。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆指，今屆教育展將會面向不同年齡層、不同升學需要和興趣的人士。

廠商會亦關注在職人士的進修需要，因此今屆教育展新增「持續進修及課外活動區」，提供EMBAMBA，以及各式證書課程和職業培訓等資訊，讓在職人士按自身的教育程度和興趣，尋找合適的持續進修課程，自我增值。

 

「第28屆香港國際教育展」詳情：

日期：202279日至10日（星期六至日）
地點：香港會議展覽中心5G展覽廳
開放時間：中午12時至下午6
網站：www.hkiee.com.hk
免費入場

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