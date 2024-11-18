第29屆海洋公園保育日周六起舉行 設大熊貓主題活動 專家籲關注野生大熊貓保育

香港海洋公園保育基金今年續辦保育日，適逄香港擁有6隻大熊貓，今屆海洋公園保育日以「守護野生大熊貓及其棲息地」為主題，將於周六和日舉辦一連串寓教於樂的體驗活動，讓市民了解野生大熊貓生存的挑戰。有專家表示，野生大熊貓正面對濫伐森林、過度放牧等挑戰，盼香港迎接新大熊貓的同時，不忘關注野生大熊貓保育。
保育基金今天(18日)舉行「第29屆海洋公園保育日」啟動禮，宣布於年11月23日至24日在海洋公園舉辦一連串以大熊貓保育為主題、寓教於樂的體驗活動，如以大熊貓主題「再造紙工作坊」及「大熊貓擴香石製作工作坊」，完成遊戲後更可 獲得紀念品。市民亦可參與保育日限定的導賞團及主題講座，了解更多保育野生動物的知識。
香港海洋公園保育基金主席陳晴表示，大熊貓一直是保育基金的重點保育物種之一，亦被視為動物保育界的標誌性物種；保育基金已支持超過90 個大熊貓的科研及保育項目,資助金額逾港幣 3,000萬元。適逄兩隻中央政府贈港大熊貓9月落戶海洋公園，加上港產大熊貓雙胞胎的出生，令全城牽起大熊貓熱潮，她表示，會好運用這個大熊貓契機，延續及拓展各項保育工。
野生大熊貓面對挑戰
現時野生大熊貓族群有近1,900隻，牠們國際自然保護聯盟IUCN，紅皮書上列為｢瀕絕物種｣。正研究野生大熊貓情況的昆山社杜克大學環境科學助理教授李彬彬指出，大熊貓的棲息地因人類活動而持續退化或被分割，團隊一項為期接近6年研究顯示，由於內地森林欠缺肉食動物，導致農民習慣把牛馬放養於森林，以低風險又不用管理的方式飼養家畜， 「就像銀行一樣，(家畜)放進去(森林)會自己增加」；但量化牲畜放牧卻對大熊貓所需的竹林生態系統和其他植被造成損害，把大熊貓驅趕至更高海拔、較不合適居住的位置。
李彬彬指，大熊貓的棲息地裹其實不只有大熊貓，但「牠們可能未必這麼可愛，能吸引人保育」，因此大熊貓變相能成為牠們的保護傘，在保育大熊貓棲息地的同時，亦是正保育附近一帶動物的棲息地。她希望香港人迎接新大熊貓的同時，不忘關注野生大熊貓保育。