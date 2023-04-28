第3屆兒童書展暨超級親子用品展，5月將於亞博舉行。

第3屆「兒童書展暨超級親子用品展」將於2023年5月25日至28日（星期四至日）假亞洲國際博覽館2號展館舉行，獲多間大企業支持。
過去兩屆活動反應熱烈
兒童書展總策劃盧英傑指，過去兩屆活動反應熱烈，上屆「兒童書展」的3天展期更吸引逾3萬家庭人次入場，今屆活動增加至4天展期，預計可以吸引更多人流。
活動大獲家長好評
其中活動的「小小漂書號」攤位提供兒童漂書體驗、推廣閱讀文化，深受家長歡迎。
而今屆活動得到本港多間大企業支持，包括港鐵、11 SKIES及順豐香港。今年1月，本港與內地正式開關，活動繼續選址亞洲國際博覽館，預計毗鄰港珠澳大橋香港口岸的地理優勢有利吸引大灣區家庭到訪，開拓內地親子市場。
冀開拓內地親子市場
港鐵及亞洲國際博覽館更安排乘車優惠，3至11歲小童免費乘搭機場快綫往返博覽館站；另設6條免費穿梭巴士路線往返會場，眾多家長滿意交通安排。
盧英傑表示，今年1月，本港與內地正式開關，活動繼續選址亞洲國際博覽館，預計毗鄰港珠澳大橋香港口岸的地理優勢有利吸引大灣區家庭到訪，開拓內地親子市場。
盧英傑先後創辦多個親子及教育品牌，業務涵蓋多個親子板塊市場，包括教育出版界、傳媒界及展覽業界。今年3月更打造Chill Kids Club進軍親子玩樂界，他亦看好內地的發展機遇，有意開拓大灣區親子市場。
第三屆「兒童書展暨超級親子用品展」詳情：
- 日期： 2023年5月25日至28日（星期四至日）
- 時間： 上午10時至晚上8時
- 地點： 亞洲國際博覽館Hall2
- 票價： VIP門票：成人$200、 兒童$100；
一般門票：成人$100、兒童$50
門票發售：https://t.ly/lp51G