第3屆兒童書展暨超級親子用品展，5月將於亞博舉行。

過去兩屆活動反應熱烈

兒童書展總策劃盧英傑指，過去兩屆活動反應熱烈，上屆「兒童書展」的3天展期更吸引逾3萬家庭人次入場，今屆活動增加至4天展期，預計可以吸引更多人流。

活動大獲家長好評

其中活動的「小小漂書號」攤位提供兒童漂書體驗、推廣閱讀文化，深受家長歡迎。

而今屆活動得到本港多間大企業支持，包括港鐵、11 SKIES及順豐香港。今年1月，本港與內地正式開關，活動繼續選址亞洲國際博覽館，預計毗鄰港珠澳大橋香港口岸的地理優勢有利吸引大灣區家庭到訪，開拓內地親子市場。