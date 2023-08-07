第3屆工展會購物節 今最後一日 展商擬推優惠促銷

一連4日「第3屆工展會購物節」今日(7日)最後一日，不少參展商昨趁周日假期較多人流，推出割價優惠，如100元有5罐鮑魚、100元的床上用品四件套裝等。有展商指，今年生意遜預期，市民消費都會「望住荷包」，預計生意額較上屆跌兩、三成，或與近期經濟未明及消費券已用完有關。本屆購物節恢復現場試食，並新設熟食區，有市民表示，能夠脫下口罩又食又睇，感到非常高興，又指現場氣氛熱烈。
圖、文︰李朗僑
工展會購物節在亞洲國際博覽館舉行，場內分成6大展區，包括休閒食品區、生活家品區、服飾美容區等，共設逾300個攤位。參展商樂透心食品負責人Andy指出，今年活動旺丁不旺財，預期銷情比去年少兩至三成；又相信銷情下跌與整體市道不好有關，「好多市民望住個銀包使(錢)」。
Andy表示，活動未能受惠於消費券，「好多人都喺書展用完」，大多數人只會用現金。對於新設的熟食區，他表示自己攤檔位置不錯，對面便是熟食區，有不少市民買完食物會過來買。他透露將會在今日、展期最後一天推出優惠促銷產品。
廚具特價再八折兼有贈品
銷情遜預期
另一參展商「天上野」負責人阿包亦認同會場人流較去年多，但市民消費力與往年相若，「(市民)一千蚊樓下嘅嘢會願意賣啲」，若高於一千元就會諗下。他又提到，攤檔賣的廚具「特價再八折，仲有一套一千蚊嘅贈品，仲有部車仔送俾你」，惟賣出的廚具仍然不多，形容消費活動並不活躍，甚至比預期差。另外，阿包表示，活動期間甚少遇見旅客，「十個大約一兩個係(旅客）」他們大多來自廣東。
場內逼滿物色心頭好的市民，劉先生表示，準備了2,000至3,000元，與親戚到場「買手信」。他透露，自己長居比利時，近日回港探親，希望能買一些具香港特色的食物。他又提到，臨近中秋節，自己已經買了月餅和榴槤糖，而現場人流很多，買完手信便盡快離場。
鄭先生與女友一同到場購物。他提到，準備了500元消費，惟只有部分凍飲產品吸引他。他指活動取址亞博館並不「就腳」，幸好他自駕到場，否則未必會入場。今年新設的熟食區，鄭先生表示有嘗試其中一攤檔的煎蠔仔餅，「幾好味啦，但價錢貴出面少少」。他又建議大會可提供更多枱凳讓市民坐著進食，「我哋啱啱要企咗喺個垃圾桶隔籬食嘢！」又稱現場人流很多，故打算逗留一小時便「收隊」。
有熟食氣氛較去年好
市民潘小姐則表示，今次是她第二年參加購物節，認同場內人流較上年多，笑言，「今年最唔同嘅嘢係有得試食！我行咗一個鐘食咗唔少嘢！」潘小姐認為現場試食有助營造活動氣氛；而熟食店亦有流心芝士玉子燒、港式鐵板雞軟骨等吸引她的食物；但她直言熟食區人太擠，大會應預留空間供市民可逗留進食。