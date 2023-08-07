第3屆工展會購物節 今最後一日 展商擬推優惠促銷

一連4日「第3屆工展會購物節」今日(7日)最後一日，不少參展商昨趁周日假期較多人流，推出割價優惠，如100元有5罐鮑魚、100元的床上用品四件套裝等。有展商指，今年生意遜預期，市民消費都會「望住荷包」，預計生意額較上屆跌兩、三成，或與近期經濟未明及消費券已用完有關。本屆購物節恢復現場試食，並新設熟食區，有市民表示，能夠脫下口罩又食又睇，感到非常高興，又指現場氣氛熱烈。

工展會購物節在亞洲國際博覽館舉行，場內分成6大展區，包括休閒食品區、生活家品區、服飾美容區等，共設逾300個攤位。參展商樂透心食品負責人Andy指出，今年活動旺丁不旺財，預期銷情比去年少兩至三成；又相信銷情下跌與整體市道不好有關，「好多市民望住個銀包使(錢)」。

Andy表示，活動未能受惠於消費券，「好多人都喺書展用完」，大多數人只會用現金。對於新設的熟食區，他表示自己攤檔位置不錯，對面便是熟食區，有不少市民買完食物會過來買。他透露將會在今日、展期最後一天推出優惠促銷產品。

廚具特價再八折兼有贈品

銷情遜預期

另一參展商「天上野」負責人阿包亦認同會場人流較去年多，但市民消費力與往年相若，「(市民)一千蚊樓下嘅嘢會願意賣啲」，若高於一千元就會諗下。他又提到，攤檔賣的廚具「特價再八折，仲有一套一千蚊嘅贈品，仲有部車仔送俾你」，惟賣出的廚具仍然不多，形容消費活動並不活躍，甚至比預期差。另外，阿包表示，活動期間甚少遇見旅客，「十個大約一兩個係(旅客）」他們大多來自廣東。