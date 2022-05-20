第3輪「綠色就業計劃」 推出近千環保相關職位

環境局發表示今年新一輪的「綠色就業計劃」將開設或資助超過600個環保相關的有時限職位，並再度推出「大專畢業生資助項目」，資助企業聘用約300名來自環境相關學系的畢業生，合共締造近千個綠色工作機會，疫下支持綠色復蘇。有關計劃是自2020年以來的第三輪，相關職位的招聘工作亦將於短期內陸續展開。

「綠色就業計劃」３大環保工作範疇

職位數目：600個有時限職位（全職或兼職）

時間：為期六個月至一年

工作範疇：「電動車（EV）普及化」、「惜物減廢」、「山海無痕」

＊適合不同技能及學歷人士。

「電動車（EV）普及化」

是次在「EV普及化」範疇下開設的數十個職位，主要負責處理與「EV屋苑充電易資助計劃」相關的申請事宜，以配合環境局推動電動車普及化的進程。

「惜物減廢」

此外，環境局按照去年發布的《香港資源循環藍圖2035》所訂下的策略，積極推動源頭減廢和分類回收等。是次在「惜物減廢」方面提供約300個職位，協助加強支援各項減廢回收工作，包括於「綠在區區」社區回收網絡提供不同工作崗位的就業機會。

「山海無痕」

為加強宣傳「山海無痕」的郊遊文化，環境保護署（環保署）透過不同團體開設約160個環保大使及項目支援職位，分別在行山熱點向市民宣傳環保行山禮儀和推廣保育偏遠鄉郊的環境及生態。在保護海岸環境方面，環保署亦透過承辦組織招聘約100位工作人員參與淨灘活動及宣傳工作。

「大專畢業生資助項目」資助公司聘請畢業生

「大專畢業生資助項目」再度為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個新增職位。計劃旨在資助私人公司和合適機構聘用新畢業生從事環保相關工作，為有志投身環保行業的畢業生提供入行機會，並培育人才應對在不同環保工作方面的需要。計劃自2020年推出以來，業界反應正面，接獲的申請遠超過預定的資助名額，至今已有超過650名大專畢業生透過該計劃投身不同類別的環保行業。



除了薪金資助外，環保署的環境學院亦會繼續與多個專業學會及團體合作推出「綠色專才計劃」，為參加「大專畢業生資助項目2022」的畢業生提供內容豐富的專業培訓課程，涵蓋不同環保專業課題，包括全球環境議題及可持續發展、氣候行動、轉廢為能、環評與規劃、水質及噪音管制、污水檢測2019冠狀病毒追蹤隱性患者科技等，從而讓畢業生能掌握不同範疇的環保專業知識。

「大專畢業生資助項目2022」將於7月4日至9月30日接受申請，項目的詳情及申請表格將於7月初上載環保署網站（www.epd.gov.hk/epd/tc_chi/graduates_subsidy_programme.html）。