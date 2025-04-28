第43屆香港電影金像獎 《九龍城寨之圍城》橫掃9項金像獎 劉青雲4度稱帝 衛詩雅首奪影后

《第43屆香港電影金像獎》昨晚於香港文化中心舉行，今屆《金像獎》被譽為近10年來競爭最激烈的一屆，兩套票房過億的電影《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》，爭奪多個演員及技術獎，而劉青雲主演的《爸爸》，被外界視為黑馬。大會全晚共頒發22個獎項，最終《九龍城寨之圍城》連奪最佳導演、最佳電影，全晚共奪9獎成大贏家。

去年影帝梁朝偉任嘉賓 《金像獎》請來許恩怡跳舞、王菀之獻唱《水百合》為頒獎禮揭幕，上屆影帝梁朝偉率先出場，擔任最佳新演員、新晉導演頒獎嘉賓，獎項由《爸爸》的蘇文濤、《香港四徑大步走》的導演Robin Lee奪得。梁朝偉致詞說︰「大家好！新演員同新導演就好似愛情咁，係有時間性，喺啱時間，遇到好劇本，仲要有一位好有眼光嘅人………我好榮幸見證大家嘅新開始。」

林青霞頒給多年朋友施南生 徐克 今屆的終身成就獎得主，則頒給施南生與徐克，兩人致詞時勉勵一班電影人，而大會請來林青霞擔任頒獎嘉賓，她說：「大家好！我係林青霞！今晚非常開心，兩位朋友施南生、徐克得到終身成就獎，並由我頒獎俾佢哋！」林青霞稱，1980年開始與徐克合作，是她合作最多的導演，「因為徐克的關係，我在香港拍了10年的戲，我親眼見證徐克創造電影神話，帶領香港電影的黃金歲月，更給予我工作的機會。」最佳男、女配角，分別頒給同樣首次提名的《破·地獄》朱栢康、《哥哥》的谷祖琳。

衛詩雅：我係演員 最佳女主角由曾國祥、吳彥祖頒發，《破．地獄》衛詩雅大熱勝出，她在台上多謝電影團隊，「多謝陳茂賢導演喺我自己要放棄嘅時候，你冇放棄我……我覺得能夠做演員，呢程車搭得好值得，呢一個鼓勵係會令我繼續努力鞭策自己，我會繼續努力，唔會辜負我呢個運氣，我係演員衞詩雅。」

劉青雲：多謝《爸爸》嗰位爸爸 最佳男主角由劉嘉玲頒發，獎項由《爸爸》的劉青雲奪得，第四度稱帝的他，接過獎項後說：「今晚係一個好特別嘅晚上，我第一套拍嘅電影，喺我21歲嘅時候，同姜大偉導演拍《聽不到的說話》，我今日都見到好多嘅前輩喺度，好彩你哋喺度，如果你哋唔喺度，我就係前輩㗎喇！」青雲又稱，此戲給他一個奇怪過程，「《爸爸》令我知道自己太多嘢唔知道，拍完之後我以為自己知道，但其實唔知道，多謝團隊，多謝我嘅太太，特別要多謝《爸爸》裡面嗰一位爸爸。」最佳導演、最佳電影頒給鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》。