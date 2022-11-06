第9屆香港美食嘉年華延長11.09閉幕 精選加碼優惠搶先睇

日前「尼格」襲港，令第9屆香港美食嘉年華華被逼關閉近3天。為了讓更多市民有機會入場購物和感受嘉年華的熱鬧氣氛，同時助各參展商增加銷情，廠商會決定將展期延長3天，由原本11月6日（日），延長至11月9日（三）閉幕，並推出「延期加碼優惠」，即睇精選筍貨：
嘉年華加碼獎賞及精彩活動一覽：
1. 每日入場禮品
每日派發1,000份入場禮品，先到先得，送完即止！
2. 電子消費獎賞
嘉年華現場設「電子消費獎賞」活動，入場人士在場内即日以電子貨幣累積消費滿港幣250元或以上，即可憑《樂食Guide》内的抽獎券到抽獎站換取禮品乙份，消費越高，禮品愈豐富！每日禮品數量有限，送完即止！
3. 打卡送好禮
參加者只需追蹤美食嘉年華社交平台，玩「打卡有禮送」濾鏡遊戲，拍下嘉年華現場實境，並出示成功上傳相片至社交平台及tag @hkfoodcarnival 的頁面後，即可於「禮品換領處」登記後換取禮品一份。（數量有限，送完即止）
4. 攤位遊戲
現場更有多姿多采的攤位遊戲包括「投出最愛」、「釣出鯉魚大躍進」及「日韓美點‧景點對對碰」，憑《樂食Guide》内的遊戲券即可免費參加以換領禮品，務求為市民帶來一站式的購物、娛樂及消閒體驗。
5. 精彩活動
第9屆香港美食嘉年華
展會日期 ：2022年10月29至11月9日（星期六至三）
開放時間 ：上午10時30分至晚上7時30分
地點 ：葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）
入場費用 ：港幣$4
（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）
大會網址 ：www.foodhk.com.hk
備注：嘉年華於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場