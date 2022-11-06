第9屆香港美食嘉年華延長11.09閉幕 精選加碼優惠搶先睇

日前「尼格」襲港，令第9屆香港美食嘉年華華被逼關閉近3天。為了讓更多市民有機會入場購物和感受嘉年華的熱鬧氣氛，同時助各參展商增加銷情，廠商會決定將展期延長3天，由原本11月6日（日），延長至11月9日（三）閉幕，並推出「延期加碼優惠」，即睇精選筍貨：

嘉年華加碼獎賞及精彩活動一覽： 1. 每日入場禮品 每日派發1,000份入場禮品，先到先得，送完即止！ 2. 電子消費獎賞

嘉年華現場設「電子消費獎賞」活動，入場人士在場内即日以電子貨幣累積消費滿港幣250元或以上，即可憑《樂食Guide》内的抽獎券到抽獎站換取禮品乙份，消費越高，禮品愈豐富！每日禮品數量有限，送完即止！ 3. 打卡送好禮

現場更有多姿多采的攤位遊戲包括「投出最愛」、「釣出鯉魚大躍進」及「日韓美點‧景點對對碰」，憑《樂食Guide》内的遊戲券即可免費參加以換領禮品，務求為市民帶來一站式的購物、娛樂及消閒體驗。 5. 精彩活動