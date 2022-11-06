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2022-11-06 07:30:00
日報

第9屆香港美食嘉年華延長11.09閉幕 精選加碼優惠搶先睇

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第9屆香港美食嘉年華

於葵涌運動場舉行的第9屆香港美食嘉年華延至11月9日（三）閉幕。

日前「尼格」襲港，令第9屆香港美食嘉年華華被逼關閉近3天。為了讓更多市民有機會入場購物和感受嘉年華的熱鬧氣氛，同時助各參展商增加銷情，廠商會決定將展期延長3天，由原本116日（日），延長至119日（三）閉幕，並推出「延期加碼優惠」，即睇精選筍貨：

加拿大佳善柔潤潔膚膏 乳酪火車即沖益生菌乳酪杯套裝 GNT鈣鋅鎂鈣片 FONTAINE-VIOLETTES全效消毒噴霧 一樂宮崎黑毛和牛西冷A5 Toolbar Spout雙鴨嘴易潔煎鍋（24厘米） 優必乳酸菌飲品(富士蘋果味)(310毫升) 一豚招牌黑椒豬手(800克) 寳樹林石斛花菇麵(723克) YANO波蘭全天然無激素薄切豬扒(約480- 520克)

嘉年華加碼獎賞及精彩活動一覽：

1. 每日入場禮品

每日派發1,000份入場禮品，先到先得，送完即止！

 

2. 電子消費獎賞

第9屆香港美食嘉年華電子消費獎賞

嘉年華現場設「電子消費獎賞」活動，入場人士在場内即日以電子貨幣累積消費滿港幣250元或以上，即可憑《樂食Guide》内的抽獎券到抽獎站換取禮品乙份，消費越高，禮品愈豐富！每日禮品數量有限，送完即止！

 

3. 打卡送好禮

第9屆香港美食嘉年華打卡有禮送

參加者只需追蹤美食嘉年華社交平台，玩「打卡有禮送」濾鏡遊戲，拍下嘉年華現場實境，並出示成功上傳相片至社交平台及tag @hkfoodcarnival 的頁面後，即可於「禮品換領處」登記後換取禮品一份。（數量有限，送完即止）

 

4. 攤位遊戲

第9屆香港美食嘉年華設攤位遊戲

現場更有多姿多采的攤位遊戲包括「投出最愛」、「釣出鯉魚大躍進」及「日韓美點‧景點對對碰」，憑《樂食Guide》内的遊戲券即可免費參加以換領禮品，務求為市民帶來一站式的購物、娛樂及消閒體驗。

 

5. 精彩活動

第9屆香港美食嘉年華精彩活動（11月7至9日）

 

9屆香港美食嘉年華

展會日期　：20221029119日（星期六至三）

開放時間　：上午1030分至晚上730

地點　　　：葵涌運動場（港鐵葵芳站D出口）

入場費用　：港幣$4

（身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）

大會網址　：www.foodhk.com.hk

備注：嘉年華於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場

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