筆架山命案｜孫玉菡：兩名長者非社署個案　高度關注和惋惜

筆架山豪宅「榮光第」日前發生照顧者慘劇，妻子疑因照顧壓力，殺死丈夫後企圖自殺。勞工及福利局局長孫玉菡指，兩名長者非社署個案，不論社會階層，雙老家庭都需要支援。政府高度關注和感到惋惜，深切慰問有關家庭。

今日舉行關愛隊—支援長者及照顧者先導計劃啟動禮，先在兩區試行計劃，南區和荃灣關愛隊會透過家訪，識別有需要的獨居長者、雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並轉介有需要的個案至社會福利服務單位跟進。孫玉菡以南區為例，指不只針對基層，亦會協助中產社區。他指18區關愛隊已經全部就緒，不會期望關愛隊是「萬能」，不過相信隊員有足夠培訓，可轉介合適服務。