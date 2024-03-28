筆架山命案｜孫玉菡：兩名長者非社署個案　高度關注和惋惜

筆架山豪宅「榮光第」日前發生照顧者慘劇，妻子疑因照顧壓力，殺死丈夫後企圖自殺。勞工及福利局局長孫玉菡指，兩名長者非社署個案，不論社會階層，雙老家庭都需要支援。政府高度關注和感到惋惜，深切慰問有關家庭。
今日舉行關愛隊—支援長者及照顧者先導計劃啟動禮，先在兩區試行計劃，南區和荃灣關愛隊會透過家訪，識別有需要的獨居長者、雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並轉介有需要的個案至社會福利服務單位跟進。孫玉菡以南區為例，指不只針對基層，亦會協助中產社區。他指18區關愛隊已經全部就緒，不會期望關愛隊是「萬能」，不過相信隊員有足夠培訓，可轉介合適服務。
另外，南區和荃灣區下周一起會推出「平安鐘」服務資助計劃，關愛隊會轉介合資格長者及殘疾人士，在社署資助下安裝「平安鐘」。計劃設關鍵績效指標（KPI），預計在兩區合共資助安裝1,000部平安鐘。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222
生命熱線：23820000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：23432255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：28960000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：24667350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：http://www.openup.hk