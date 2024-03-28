筆架山命案｜84歲男死者為美亞廚具鄭氏家族成員　患腦退化症及肌肉萎縮

筆架山老牌豪宅「榮光第」發生謀殺及企圖自殺案，而命案中的老夫婦為美亞廚具鄭氏家族成員。據了解，84歲男死者鄭建煌患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需要別人照顧，而妻子受抑鬱症困擾，消息指，妻子曾因擔心無力照顧患病丈夫，而萌生死念。

老翁口和鼻貼着膠紙

事發於昨日（27日）凌晨4時許，女傭到84歲老翁房間協助更換尿布，惟打開房門後發現他躺在床上，口和鼻貼着膠紙，而71歲妻子則躺在地上，手及頸部有刀傷，旁邊有一把刀且帶有血迹。女傭大驚告知另一傭工報案。老翁當場被證實死亡，妻子則昏迷被送往明愛醫院搶救，之後轉送瑪嘉烈醫院留醫。案件交由九龍城警區重案組調查。