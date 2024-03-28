熱門搜尋:
復活節2024 八達通全國通 中年好聲音2 環球唱片 華富邨重建 23條立法 SEASONS PLACE LOONG 9 泰峯 大光麵 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-28 11:23:51

筆架山命案｜84歲男死者為美亞廚具鄭氏家族成員　患腦退化症及肌肉萎縮

分享：
筆架山命案｜84歲男死者為美亞廚具鄭氏家族成員　患有腦退化症及肌肉萎縮

筆架山命案｜84歲男死者為美亞廚具鄭氏家族成員，患有腦退化症及肌肉萎縮。（有線電視新聞截圖）

筆架山老牌豪宅「榮光第」發生謀殺及企圖自殺案，而命案中的老夫婦為美亞廚具鄭氏家族成員。據了解，84歲男死者鄭建煌患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需要別人照顧，而妻子受抑鬱症困擾，消息指，妻子曾因擔心無力照顧患病丈夫，而萌生死念。

老翁口和鼻貼着膠紙

事發於昨日（27日）凌晨4時許，女傭到84歲老翁房間協助更換尿布，惟打開房門後發現他躺在床上，口和鼻貼着膠紙，而71歲妻子則躺在地上，手及頸部有刀傷，旁邊有一把刀且帶有血迹。女傭大驚告知另一傭工報案老翁當場被證實死亡，妻子則昏迷被送往明愛醫院搶救，之後轉送瑪嘉烈醫院留醫。案件交由九龍城警區重案組調查。

（資料圖片）

數名親友事發後到大宅了解

昨日凌晨案發後，曾有一名女子和另一名老婦到場，協助警方調查後乘車離開，據悉她們是男死者的親友。至早上8時許，探員抵達現場繼續搜證；接近早上11時，仵工到場將死者遺體移送殮房，其間報案的女傭目送老僱主遺體被移走，激動落淚；至下午3時許，探員檢走涉案的刀及一些藥物等證物，其後亦從大宅帶走一名女傭助查，另一名男家屬則回到大宅善後。

男死者為美亞廚具鄭氏家族成員

翻查資料，男死者為美亞廚具鄭氏家族的成員，其居住的「榮光第」於1970年代起由「榮如企業有限公司」持有，董事包括男死者、美亞廚具集團主席鄭建穗等家族成員。現場是筆架山道2224號榮光第，為九龍塘區一個老牌豪宅屋苑。資料顯示該屋苑於1973年入伙，提供4個單位，每個實用面積由1,349呎至4,122呎不等。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受