筆架山命案｜84歲男死者為美亞廚具鄭氏家族成員　患腦退化症及肌肉萎縮

筆架山老牌豪宅「榮光第」發生謀殺及企圖自殺案，而命案中的老夫婦為美亞廚具鄭氏家族成員。據了解，84歲男死者鄭建煌患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需要別人照顧，而妻子受抑鬱症困擾，消息指，妻子曾因擔心無力照顧患病丈夫，而萌生死念。
老翁口和鼻貼着膠紙
事發於昨日（27日）凌晨4時許，女傭到84歲老翁房間協助更換尿布，惟打開房門後發現他躺在床上，口和鼻貼着膠紙，而71歲妻子則躺在地上，手及頸部有刀傷，旁邊有一把刀且帶有血迹。女傭大驚告知另一傭工報案。老翁當場被證實死亡，妻子則昏迷被送往明愛醫院搶救，之後轉送瑪嘉烈醫院留醫。案件交由九龍城警區重案組調查。
數名親友事發後到大宅了解
昨日凌晨案發後，曾有一名女子和另一名老婦到場，協助警方調查後乘車離開，據悉她們是男死者的親友。至早上8時許，探員抵達現場繼續搜證；接近早上11時，仵工到場將死者遺體移送殮房，其間報案的女傭目送老僱主遺體被移走，激動落淚；至下午3時許，探員檢走涉案的刀及一些藥物等證物，其後亦從大宅帶走一名女傭助查，另一名男家屬則回到大宅善後。
男死者為美亞廚具鄭氏家族成員
翻查資料，男死者為美亞廚具鄭氏家族的成員，其居住的「榮光第」於1970年代起由「榮如企業有限公司」持有，董事包括男死者、美亞廚具集團主席鄭建穗等家族成員。現場是筆架山道22至24號榮光第，為九龍塘區一個老牌豪宅屋苑。資料顯示該屋苑於1973年入伙，提供4個單位，每個實用面積由1,349呎至4,122呎不等。