等開閘近3年 首日7口岸免檢疫通關暢順 一周內研放寬 望短期全面通關

相隔近3年新冠疫情後，香港與內地昨日終於恢復免檢疫通關，首階段開放7個口岸，每日最多6萬港人可從指定陸路口岸進入內地。其中名額最多的落馬洲支線管制站，上午都有大批離境旅客帶同大小行李過關，流程大致暢順；惟有人因前一日錯誤做了免費核酸檢測而被拒入境。行政長官李家超指，各口岸整體運作良好，當局會密切留意情況，務求在穩妥可控的形勢下盡快實現全面通關。新華社報道，深港兩地將在通關後一周內就第一階段的整體實施情況進行分析，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。
中港首階段免檢疫通關開放7個口岸，包括深圳灣、文錦渡和落馬洲支線共3個陸路口岸，以及4個海空和橋的口岸，即港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋。根據入境處初步數字，截至昨晚8時，有超過4.5萬人次經陸路口岸進出本港，當中出境有約3.3萬人次；機場有近4.4萬人次進出香港，經水路進出境則有約2,900人次。
其中每日提供3.5萬個名額的落馬洲支線管制站，昨晨過境大堂未開放前已有約300名市民在閘外等候。港鐵派員在列車和落馬洲站舉牌，提醒過境乘客須攜帶往內地的證件、48小時陰性核酸檢測證明和已預約出境。
持免費檢測結果未能過關
旅客集中在上午時段過關，把握時間與內地親友團聚，不少都攜帶大大小小的行李，有人更以市場熱炒的PlayStation PS5遊戲機作手信；但有旅客未能出示48小時陰性核酸檢測證明而未能過關。市民鄭女士與兒子原欲到內地探望96歲爺爺，但只持有免費核酸檢測的陰性短訊通知，不獲入境處人員接受而未能過關。
在港工作的潮州人王先生則趁首日通關，先即日來回廣州參與工作晚宴，希望先了解通關流程，日後再回潮州探望3年未見過的家人。他對兩地通關感到很激動，又認為可避開繁忙日子，不擔心沒有配額。來自蘇格蘭的商人Ronald亦滿意現時的通關安排，稱已接近3年沒有見過四川妻子，上月底趁香港撤銷入境檢疫來港，再等兩地通關，便往深圳會合妻子。另外，有北上的港人在落馬洲過關後，便往福田口岸附近的快遞公司，將防疫用品、藥物及生活用品寄給內地的親友。
港鐵指，截至下午5時，共約16,500名跨境乘客使用東鐵綫落馬洲站。為配合通關，港鐵已加密東鐵綫往落馬洲的列車班次至約4至8分鐘一班，上水至金鐘的列車班次亦有加密。港鐵將繼續密切監察東鐵綫及落馬洲站的運作情況，適時調整車務安排。
李家超指名額6萬符合需求
行政長官李家超昨晨與政務司長陳國基等官員到落馬洲支線管制站視察，指現時每日6萬個名額符合需求，截至昨日凌晨以年廿九最受歡迎，但仍有約1,000個名額可供預約。當局會密切留意每日整個通關過程的情況，視乎進度適度增加名額，最終希望不需要有任何的人數安排，能回復到疫情前的全面通關。
運輸及物流局長林世雄視察港珠澳大橋口岸後表示，運輸署的緊急事故交通協調中心亦有運作，並與各交通營辦商會密切留意香港的交通情況，如有需要會作出配合。至於他早前提及，高鐵將不遲於本月15日開通，他昨稱高鐵已開始試運，口岸工作人員和鐵路公司亦正密鑼緊鼓熟習相關工作程序，將在適當時候盡快公布消息。
先後視察落馬洲支線和深圳灣口岸的保安局長鄧炳強則指，比往常增派了執勤人員到口岸，以應變未能預計的情況，目前一切都很順暢。
新華社昨午則報道，據了解，深港兩地會在實施通關後一星期內，即不遲於下周日(15日)，就第一階段的整體實施情況進行分析。在雙方形成一致意見基礎上，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。