等開閘近3年 首日7口岸免檢疫通關暢順 一周內研放寬 望短期全面通關

相隔近3年新冠疫情後，香港與內地昨日終於恢復免檢疫通關，首階段開放7個口岸，每日最多6萬港人可從指定陸路口岸進入內地。其中名額最多的落馬洲支線管制站，上午都有大批離境旅客帶同大小行李過關，流程大致暢順；惟有人因前一日錯誤做了免費核酸檢測而被拒入境。行政長官李家超指，各口岸整體運作良好，當局會密切留意情況，務求在穩妥可控的形勢下盡快實現全面通關。新華社報道，深港兩地將在通關後一周內就第一階段的整體實施情況進行分析，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。 中港首階段免檢疫通關開放7個口岸，包括深圳灣、文錦渡和落馬洲支線共3個陸路口岸，以及4個海空和橋的口岸，即港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋。根據入境處初步數字，截至昨晚8時，有超過4.5萬人次經陸路口岸進出本港，當中出境有約3.3萬人次；機場有近4.4萬人次進出香港，經水路進出境則有約2,900人次。 其中每日提供3.5萬個名額的落馬洲支線管制站，昨晨過境大堂未開放前已有約300名市民在閘外等候。港鐵派員在列車和落馬洲站舉牌，提醒過境乘客須攜帶往內地的證件、48小時陰性核酸檢測證明和已預約出境。



通關首日出入境人次 (截至昨晚8時)

持免費檢測結果未能過關 旅客集中在上午時段過關，把握時間與內地親友團聚，不少都攜帶大大小小的行李，有人更以市場熱炒的PlayStation PS5遊戲機作手信；但有旅客未能出示48小時陰性核酸檢測證明而未能過關。市民鄭女士與兒子原欲到內地探望96歲爺爺，但只持有免費核酸檢測的陰性短訊通知，不獲入境處人員接受而未能過關。 在港工作的潮州人王先生則趁首日通關，先即日來回廣州參與工作晚宴，希望先了解通關流程，日後再回潮州探望3年未見過的家人。他對兩地通關感到很激動，又認為可避開繁忙日子，不擔心沒有配額。來自蘇格蘭的商人Ronald亦滿意現時的通關安排，稱已接近3年沒有見過四川妻子，上月底趁香港撤銷入境檢疫來港，再等兩地通關，便往深圳會合妻子。另外，有北上的港人在落馬洲過關後，便往福田口岸附近的快遞公司，將防疫用品、藥物及生活用品寄給內地的親友。 港鐵指，截至下午5時，共約16,500名跨境乘客使用東鐵綫落馬洲站。為配合通關，港鐵已加密東鐵綫往落馬洲的列車班次至約4至8分鐘一班，上水至金鐘的列車班次亦有加密。港鐵將繼續密切監察東鐵綫及落馬洲站的運作情況，適時調整車務安排。