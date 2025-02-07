筍工｜公務員新空缺月薪可達6萬以上　小輪助理員小學程度即可申請

政府又有筍工推出！踏入新一年不少市民都想轉工換新環境，政府今年刊登多個公務員職位新空缺，全職月薪超過60,000元，要求涵蓋各種學歷，只要持有小學或以上學歷就有機會加入成為公務員，所有公務員職位空缺均可經互聯網遞交申請。
【公務員事務局政府職位空缺查詢系統連結】
科學主任
香港天文台招聘科學主任，主要負責執行天氣預測職務；及督導及訓練員工，以及研究和提供包括天氣、氣候、授時及地球物理、輻射監測、海洋物理、航空氣象、海洋氣象、應用氣象、數據處理及資訊科技等服務。
- 月薪：61,865元至119,650元
- 學歷要求：持有本港大學頒授的物理、數學、氣象學、核子科學或其他合適理科科目的一級或二級榮譽學士學位及碩士學位，或同等學歷
- 截止報名日期：12/02/2025
農業主任
漁農自然護理署招聘農業主任，主要被調派擔任園藝學的研究或諮詢工作；或植物保護或禽畜護理的研究或諮詢工作；執行有關的農業規例及檢疫工作；進行農業經濟、發展及推廣的研究或工作；以及進行副食品批發市場的規劃及管理的工作。
- 月薪：61,865元至119,650元
- 學歷要求：持有本港大學的應用或自然科學、或農業經濟學或經濟學的適當學科的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷
- 截止報名日期：21/02/2025
法庭二級傳譯主任
司法機構招聘法庭二級傳譯主任，主要負責在裁判法院及各審裁處擔任英語、粵語及普通話傳譯工作；核證法庭文件的譯本；及翻譯法庭文件及司法機構文件。
- 月薪：33,405元至61,865元
- 學歷要求：持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷
- 截止報名日期：21/02/2025
無線電機匠
警務處招聘無線電機匠，主要負責安裝和保養電訊、電子及電氣設備。
- 月薪：20,770元至26,590元
- 學歷要求：中三程度的中文或英文語文能力，完成由香港專業教育學院或科技學院／工業學院舉辦的電子科技技工證書首年課程，或具備同等學歷。
- 截止報名日期：20/02/2025
小輪助理員
海事處招聘小輪助理員，主要負責協助操作和駕駛船隻，尤其要在船上執行瞭望職務，以確保航行安全；協助繫泊和靠泊船隻；協助操作和維修船上所有機械和電氣設備；以及保持船隻清潔。
- 月薪：18,305元至22,145元
- 學歷要求：小六畢業、達到海事處處長所訂的視力標準，以在船上執行瞭望職務、諳泳術並能在沒有輔助的情況下一次過游畢50米等。
- 截止報名日期：12/02/2025