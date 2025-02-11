筍工｜醫管局殮房助理月薪可達2.4萬　中五學歷即可申請

醫管局上周五(7日)在招聘頁貼出黃大仙醫院招聘二級病人服務助理(殮房)，起薪點近2萬元，只要達中五學歷及完成部門培訓即可，主要負責書面及協調工作，不過強調「能適應在殮房環境內工作」會優先考慮。另外，有相關工作經驗、能讀寫中文及簡單英文，操流利粵語及簡單英文等亦可獲優先考慮。
職級：二級病人服務助理(KCC2502015)
醫院：東華三院黃大仙醫院
薪酬：月薪19,764元至24,701元(完成合約後並表現良好，最高可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金)
職責：
- 負責殮房日常運作，包括確認遺體身份、電腦系統登記、點算遺體等；
- 負責督導及維持員工之工作表現水平；
- 分析有關服務數據及呈交管理報告；
- 安排與替補人手及編排員工工作更表；
- 負責整理員工之培訓記錄，包括感染控制、職安健、環保、品質管理、個人資料保障等；
- 確保員工按相關指引工作；
- 負責點存、維持及訂購殮房內相關之設備及物品；
- 負責一般聯絡工作，包括與家屬、醫院職員等溝通；
- 嚴格遵從機要操守；
- 協助醫院支援服務，包括管事部工作、環境管理、客戶服務、緊急應變支援、管理系統維持及合約管理
- 執行上級委派之其他工作
備註:
- 請參考之申請者須知。
- 合適之申請者必須接受及完成為期不少於6個月的在職培訓，若受聘之員工在接受訓練課程後未能通過評核，則有可能被終止聘用。
- 須24小時輪班工作。
有意申請者，可於下周四(20日)前透過填妥醫院管理局職位申請表，註明申請之醫院名稱、職位及職位參考編號，及提供有關證明文件副本，送交九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部收；或透過網上系統登入並遞交網上申請書。如有任何查詢，請致電35061272了解詳情。