筍工｜醫管局殮房助理月薪可達2.4萬　中五學歷即可申請

醫管局殮房助理月薪可達2.4萬，中五學歷即可申請。 (醫管局圖片)

醫管局上周五(7日)在招聘頁貼出黃大仙醫院招聘二級病人服務助理(殮房)，起薪點近2萬元，只要達中五學歷及完成部門培訓即可，主要負責書面及協調工作，不過強調「能適應在殮房環境內工作」會優先考慮。另外，有相關工作經驗、能讀寫中文及簡單英文，操流利粵語及簡單英文等亦可獲優先考慮。

職級：二級病人服務助理(KCC2502015)

醫院：東華三院黃大仙醫院

薪酬：月薪19,764元至24,701元(完成合約後並表現良好，最高可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金)