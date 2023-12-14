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2023-12-14 21:57:00

筲箕灣冧山泥耀興道最快半年後全面解封　梁熙促增臨時巴士線方便街坊

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耀興道冧山泥現場已放置貨櫃，以防有石塊鬆脫衝向民居。(民建聯提供)

耀興道冧山泥現場已放置貨櫃，以防有石塊鬆脫衝向民居。(民建聯提供)

筲箕灣耀東邨和東盛苑附近一幅斜坡今年9月發生山泥傾瀉，相關一段耀興道自今年9月初以來封閉至今，多條巴士路線仍要改道或暫不途經耀東邨。民建聯立法會議員梁熙引述政府當局稱，封閉的一段耀興道最快要明年6月才能全面重開，認為時間之長令居民難以接受和不便，希望當局能在明年農曆新年前開放一條行車線。

耀興道山泥傾瀉維修工程估計要做多最少半年。(民建聯提供) 梁熙促請運輸署增設臨時巴士或小巴線。(資料圖片／李睿哲攝)

梁熙爭取農曆新年前重開一條行車線

耀興道一幅山坡今年9月經歷一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉，一段耀興道其後封閉作清理石頭和山坡維修工程，迄今有數條往返筲箕灣的巴士路線，仍要繞道西灣河上、落山，城巴77線和隧巴606線更暫停繞經耀東邨。

梁熙今日(14日)透露，耀興道解封前需要鞏固及確保不會再出現山泥傾瀉的情況，工程人員過去3個月已在現場放置貨櫃牆及水泥墩，以防有石塊鬆脫下墜衝向民居，水務署其後亦已修好因山泥傾瀉而損毀的水管。工程其後進入第二階段，以化學爆破將泥石變成碎粒再清理，最後的第三階段，便是要進行鞏固斜坡巨石，以穩固斜坡。

為安全起見，一段耀興道仍要封閉以配合工程，梁熙引述當局指，目標明年3月先開放一條行車線，並爭取明年雨季前、即約6月重新開放所有行車線。梁熙認為，耀東邨、興東邨和東熹苑等街坊出行至今大受影響，促請運輸署在耀興道重新開放前，於繁忙時間增設臨時巴士或小巴線，往返耀東邨及柴灣、小西灣。

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▼耀興道發生嚴重山泥傾瀉▼

筲箕灣耀興道在9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／李睿哲攝) 筲箕灣耀興道在9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／陳奕釗攝) 筲箕灣耀興道在9月一場世紀暴雨後，發生嚴重山泥傾瀉。(資料圖片／李睿哲攝)
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