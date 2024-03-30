筲箕灣燒臘舖被盜6500元現金　警一周後拘36歲男賊(更新)

筲箕灣有男子疑趁地舖無人看管，四度在店內伸手盜去現金！金華街地下一間燒臘飯店表示，上周五(22日)下午3時許有一名男子進入店舖後，疑因眼見四周無人，先取走放在枱面上一疊10元紙幣並離開，其後懷疑食髓知味三度折返，先後取走枱面的20元和50元紙幣，以及拉去櫃桶取去一疊500元紙幣。

【3月30日更新】 上周五（22日）筲箕灣金華街地下一間燒臘舖遭一名男子偷走櫃枱6,500元現金。警方經翻查閉路電視記錄及深入調查後，昨日（28日）在油麻地區砵蘭街拘捕一名36歲姓葉本地男子，涉嫌「盜竊」。他現正被扣留調查。

▼閉路電視直擊男子取走現金▼

店主：汲取今次教訓

涉事燒臘飯店在其社交網站上載的閉路電視影片可見，該名男子每次行動都十分迅速，在拿起紙幣後立即捲起並利用其手持的樽裝飲品遮掩。從他進店至完成4次偷錢動作並離開，前後不消50秒，而片段亦清晰拍攝到涉案男子的容貌。

店舖承認今次事件責無旁貸，直言經營長達10年因深信筲箕灣街坊「比區外的純樸」、認為這區沒有賊人，因而疏忽導致今次事件，從今開始店主會小心保管財物。店方又稱，上載影片旨在提醒其他商鋪小心提防片中人，亦感謝各街坊不停分享帖文。