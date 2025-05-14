筲箕灣現「無人戲院」全程自助？戲院商解畫有員工負責3工作｜網上熱話

自助服務在香港逐漸普及，但戲院都能夠在沒有職員下如常運作？近日有網民表示在筲箕灣發現一間「無人戲院」，全程沒有職員駐場，購票驗票及入場均由觀眾自助完成，票價更低至20元。該戲院的營辦商解釋，有關戲院的確是推行全新的「自助售票戲院」概念，但現場仍然會有職員負責3種工作，確保提供安全、整潔和舒適的觀影環境。

社交平台Threads和facebook近日先後有網民分享指，在筲箕灣銀河廣場有一間自助戲院，驚嘆「本身以為淨係得便利店先有『無人』概念，估唔到而家都有『自助無人戲院』」。網民指出，該戲院不僅沒有職員在櫃檯賣票，連爆谷、汽水等小食也欠奉，購票、檢查戲飛、進場等程序均由觀眾自助完成，開場前5分鐘才可入場，「自動入冇人check(檢查)飛」。票價方面，成人票價全日40元，學生小童及長者則由20元至30元不等，經網站購票免手續費。

帖文引起不少網民討論「無人戲院」運作模式，有人憂若沒員工守門口，會引致有人睇「霸王戲」，「無人店講求自律性，好似搭輕鐵咁自己拍卡」，擔心無人管理可能會導致觀眾不付款進場，建議戲院提升驗票措施防止逃票行為，「至少都整個QR code(二維碼)閘口啦，唔係對買咗飛嘅人好唔公平」、「唔留一個人守門口好難防亂入」、「佢淨係請一個part time(兼職)查飛都夠」。有人指出該戲院已轉行「無人戲院」模式一段時間，「一年前去過嗰陣都仲係有店員」，認為是節省開支的措施，擔心是結業先兆。

翻查資料，「無人戲院」屬嘉禾院線旗下「嘉禾銀河廣場」，於2021年5月開業，選址筲箕灣銀河廣場2樓，佔地約9,000呎，一共設有兩個影廳，每個影廳提供86個座位。近年嘉禾院線多間戲院結業，而銀河廣場影院曾在今年1月初一度停業，惹來結業疑雲。

嘉禾：飲品零食會繼續發售

營運這間戲院「嘉禾銀河廣場」的嘉禾院線，就在社交平台專頁發帖介紹其運作模式，指這應用了全新的「自助售票戲院」概念，容許觀眾即場使用自助售票機購票，或提前在網站、電話應用程式等免手續費購票。嘉禾又指，現場仍然會有職員駐守，包括在放映前5分鐘開放映廳時，檢查觀眾戲票或確認購票二維碼，亦會進入影廳巡視和定時清潔，確保提供一個安全、整潔和舒適的觀影環境。嘉禾並指出聽到大眾需求，戲院會繼續發售飲品及零食，但只接受電子支付，同時呼籲觀眾保持環境整潔，看戲後緊記帶走隨身物品及垃圾。