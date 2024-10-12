管制即棄塑膠餐具適應期將完結　謝展寰稱當局將主力巡視售賣點

環境及生態局局長謝展寰表示，管制即棄塑膠餐具法例的6個月適應期，將於10月21日完結，環保署近日不斷提醒業界，要為適應期屆滿做好準備。適應期完結後，當局仍會大力推動宣傳教育，但要輔以適度執法，執法重點是優先在源頭供應層面著手，主力巡視售賣點，確保源頭商戶不再違規售賣受管制的即棄塑膠餐具和產品。

謝展寰在網誌說，連鎖食肆業界指約八成外賣顧客已毋須餐具，當局巡查時亦發現約有三成食肆不再提供任何外賣餐具，這些改變反映很多市民外賣不再依賴即棄塑膠餐具，食肆即使不提供也不會嚴重影響生意。

他指出，雖然越來越多市民自備餐具，但在可見的將來，社會對非塑膠替代品仍有一定需求。早前不少飲食業界人士表示，擔心使用替代品會導致成本上升，但5個多月以來，不少經營者都說，因為很多顧客毋須外賣餐具，餐廳用在替代品的實際支出減少。對於不少意見指出，一些店舖提供的非塑膠即棄餐具不好用，市場上實際有很多選擇，店舖可以留意顧客的使用經驗和意見選擇更合適的餐具。

另外，謝展寰表示，酒店業及零售業的情況令人鼓舞，業界在適應期符合新法例要求的比例已增至超過九成半。他引述有業界反映，即棄塑膠用品的使用量大幅減少，不少旅客都支持「走塑」；亦有業界形容，香港酒店的「走塑」走在國際前沿，有國際旅遊網站亦因為香港「走塑」，把香港列入向旅客推薦的全球9大可持續旅行目的地之一。