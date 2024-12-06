管治班子突換馬 陳美寶羅淑佩入局 楊潤雄林世雄出局 李家超讚兩女將表現超卓有改革意識

政府問責團隊「地震」！中央政府根據行政長官李家超的提名和建議，任命陳美寶為運輸及物流局長，羅淑佩為文化體育及旅遊局長；同時免去原本掌管兩政策局的林世雄及楊潤雄的職務。李家超形容陳美寶及羅淑佩表現超卓，讚賞兩人的「領導能力、解說能力和主動性」；又指兩人有改革意識，支持其施政理念。被問到是否不滿林和楊的表現而換局長，李家超未有正面回應，僅稱是經過一段時期的觀察，判斷了他未來希望做的工作。



新華社昨率先宣布任免消息，李家超其後聯同兩位新任局長陳美寶和羅淑佩會見傳媒。上任約2年5個月、首度撤換局長的李家超，發言時讚揚兩人表現卓越，亦有改革意識，認同和支持他的施政理念；相信兩人能夠不屈不撓，領導決策局，服務全港市民。 現屆政府任期去到大約一半，被問到「換馬」原因，李家超回應指，是經過一段時間的觀察，亦判斷了他未來希望做的工作。他又強調自己是「追時間」和「追成績」，而疫情與「黑暴」損失很多時間，未來希望做大量工作，創造最大經濟效益；兩位局長有很好的解說能力和主動性，符合其施政理念。 對於政務主任出身的羅淑佩欠缺文體方面的經驗，李家超指，「世上沒有全知的人」，最重要是本身的質素、幹勁和領導能力。他又強調政策解說的工作很重要，因要讓市民理解政策，爭取他們的支持。李家超表示，任命兩位新局長，正是符合其「沒有最好，只有更好」的理念和要求。被問到之後會否再換人，包括環境及生態局長謝展寰，李家超只強調不同政策局面對不同問題，現時的問責團隊符合他的施政理念。

陳美寶履歷 年齡： 58歲

學歷： 中文大學工商管理學士學位

1989年加入政務職系，至2022年晉升為首長級甲一級政務官。

曾任職決策局和部門： 前政務總署、前新機場工程統籌署、政務司長辦公室；及曾出任財庫局副秘書長和運輸署長等。

出任局長前職位： 運輸及物流局常任秘書長 陳美寶：全力用好三跑 小心處理巴士加價 陳美寶和羅淑佩昨先後會見傳媒，分別闡述對未來工作的期望和計劃，並回答傳媒提問。陳美寶對任命局長一職感到非常光榮，指會帶領團隊，採用雙創新思維，即技術創新和政策創新，以推動和落實在交通運輸藍圖中的各個項目。她又提到上任後會全力支持本地航空業界盡快復甦，亦會用好三跑系統等。她其後獨自會見傳媒時，回應三跑航權和巴士加價等問題。 對於三跑航權問題，陳美寶回應指，會有序提升三跑系統運力，政府最近亦改善了有關拓展航權的內部機制，包括加強調研，亦會聯同機管局及航空公司等採取策略性部署，與海外地方商討新航權，或擴展現有航權，確保香港能提升及鞏固國際航運樞紐地位，用好三跑系統。 就巴士加價問題，陳美寶指，公共交通收費與市民可負擔的議題，從不易處理；在處理加價時，會以市民的角度為出發點，考慮他們的可負擔能力，但同時亦希望市民明白，服務營辦商的財政可持續性亦非常重要。她強調，政府會嚴格把關，讓市民有信心，知道政府發揮監察作用。 羅淑佩履歷 年齡： 56歲

學歷： 中文大學政治與行政學系社會科學學士學位

1989年加入政府，1990年轉職政務職系，2022年晉升首長級甲級政務官。

曾任職決策局和部門： 前銓敍科、前政務總署、政務司司長辦公室；曾擔任旅遊事務副專員，2022年出任運輸署長等。

出任局長前職位： 房屋局常任秘書長和房屋署長 羅淑佩：無人懂得所有工作 盡力學習 羅淑佩對任命感到無比光榮，形容是「任重道遠」。她指，文體旅是重要的政策範疇，與香港經濟和市民生活息息相關；會以謙虛和務實的態度，與業界坦城交流，推動香港的文體旅進一步發展。羅淑佩過去曾在政府不同崗位任職，包括旅遊事務副專員，惟沒有文化和體育相關的背景。 羅淑佩回應「無人會識晒所有工作」，指自己任職政務主任多年，每隔一段時間便會轉換崗位，接觸新範疇；又指自己沒有房屋工作的經驗，但照樣到房屋局履新，本著同一精神，盡快去學習及發揮。 陳美寶和羅淑佩均為資深政務官，任內先後在不同決策局和部門任職；無獨有偶，兩人均曾出任運輸署長。

見證多項基建落成

三隧分流成代表作 陳美寶於1989年成為政務主任，曾在多個政府部門服務，包括前政務總署、政務司長辦公室和教育局等。她在2017年至2020年出任運輸署長，2022年出任運輸及物流局常任秘書長至今，任內見證多項重要基建落成，包括機場三跑、港鐵屯馬綫通車等。 羅淑佩1989年加入政府，1990年轉職政務職系。她在2010年至2016年出任旅遊事務副專員，2020年9月至2023年8月出任運輸署長，2023年8月起出任房屋局常任秘書長和房屋署長至今。任內得意之作包括三隧分流和打擊濫用公屋。