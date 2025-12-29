管浩鳴倡設「契約伴侶」登記機制　堅持設「同性」法律社會只會膠着

立法會今年9月以71票反對、14票贊成，大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。當日投下反對票的選委界管浩鳴表示，部分宗教團體對婚姻以外的關係已「鬆口一點」，只要不提「婚姻」二字而當作夥伴都可接受。他建議政府以「契約伴侶」取代「同性伴侶」字眼，並為此訂立登記機制。

成功連任立法會、本身是法政牧師的管浩鳴接受報章專訪指，現時社會氣氛陸續改善，過往立場較強硬的宗教團體已「鬆口」，但提到如果仍堅持要設立「同性伴侶」的法律框架，社會只會繼續陷於「膠着」狀態，期望政府盡快透過行政措施補位。他認為，支持或反對同性伴侶關係的雙方總要有些妥協，如在權利和名份之間取得「中庸之道」。

管浩鳴不相信性取向能「拗直」或「拗攣」，指出如果同性戀是先天、無法選擇的，「我哋又唔理解佢哋，咁佢哋就會遠離上帝。」他提議政府可訂立「契約伴侶」登記機制，提供包含醫療指示、身後事安排等權利，涵蓋所有具互託關係的伴侶。

重申陳同佳自首意願無變

另外，台灣殺人案疑犯陳同佳一直居於「深山」，至今仍自首無期。一直協助他的管浩鳴透露，陳同佳的自首意願無變，惟現時政治環境問題令他們更難接觸台灣當局溝通，強調他絕荒非包庇罪犯，認為目前留有空間分隔陳同佳和社會為唯一方法。他又重申，自己認為事件必須解決，會一直跟進及尋找辦法。